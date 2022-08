Justus Frantz spielt für Schüler in Bad Sachsa

Bad Sachsa. Klassik für Kids - unter diesem Motto will der Musiker in Bad Sachsa Kinder und Jugendliche für seine klassische Musik begeistern

Justus Frantz ist ein weit über Deutschland hinaus bekannter Pianist und Dirigent. Neben seinen Auftritten in großen Konzertsälen hat er es sich zur Aufgabe gemacht, auch junge Menschen an die klassische Musik heranzuführen. Er hat ein Programm „Klassik für Kids“ zusammengestellt und schon vor vielen jungen Menschen aufgeführt.

Jugendliche gekonnt unterhalten

Die Verantwortlichen des Kulturforums Bad Sachsa freuen sich sehr, dass es das Team der Oberschule Bad Sachsa ermöglicht, dass Justus Frantz am Mittwoch, 31. August, 14 Uhr eine Aufführung in der Pausenhalle geben kann. Das Ziel von Justus Frantz ist es, berühmte Komponisten wie Mozart, Beethoven, Bach der jungen Generation näher zu bringen. Er macht insofern kein Konzert nur zum Zuhören, sitzt also nicht nur am Klavier, sondern streut Erläuterungen und Hintergründe der Musikstücke und Anekdoten zu den Komponisten ein: Er hat also einen pädagogischen Anspruch, den er unterhaltsam herüberbringt.

Justus Frantz macht das Programm „Klassik für Kids“ aus Freude und ohne Honorar. „Hierfür zollen wir Justus Frantz Respekt und Anerkennung“, bringt es Helene Hofmann als Vorsitzende des Kulturforums auf den Punkt. Erwachsene können den Musiker am Abend dann noch in der Uffestadt erleben.

Karten für Abendkonzert sind noch erhältlich

Für das Konzert am 31. August ab 19 Uhr im Kursaal sind noch Karten vorhanden. Sie können auch telefonisch bei der Tourist-Info Bad Sachsa unter 05523-474990 bestellt oder direkt dort während der Öffnungszeiten abgeholt werden.