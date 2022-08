Livemusik, Burger und Action: Open-Air-Fest am Schmelzteich

Die Premiere des Dammfests in Bad Sachsa war gelungen. Am 14. August kann wieder neben und auf dem Schmelzteich gefeiert werden.

Der Schmelzteich und das Areal drumherum sollen wieder stärker in den Fokus der Einwohner und Gäste gerückt werden – und aktuell wird dafür einiges getan. Nach der mehr als gelungenen Premiere des Dammfests wird an diesem Wochenende gleich zweimal wieder an Bad Sachsas Hausteich gefeiert: Zunächst findet am 13. August das White Dinner statt und einen Tag später, am 14. August, wird zum Open-Air-Fest auf dem Damm eingeladen.

Unter dem bei anderen Veranstaltungen bewährten Grundsatz „Von Bad Sachsaern für Bad Sachsaer“ kann bei Livemusik und kulinarischen Köstlichkeiten gefeiert werden.

Livemusik genießen

Für die passende Musik bei der Aktion, die von 12 bis 15 Uhr stattfindet, sorgen die Bands „The Proms“ und „The MoTo Sunshine“ sowie die bekannte Bad Sachsaer Sängerin und Entertainerin Marlen, die jeweils eine Stunde auf einer auf der Promenade aufgestellten Bühne auftreten werden. Die Gäste können sich auf einen Musikmix von Oldies bis hin zu Pop und Rock freuen. Für das leibliche Wohl an diesem Tag wird Sascha Kaddatz mit seinem Team von Backwood Burger sorgen.

Aber auch für ein kleines Rahmenprogramm ist an dem Tag gesorgt. Jürgen Kraft von Outdoorfriend lässt die Besucherinnen und Besucher mit dem Flying Fox über den Schmelzteich fliegen. Und das Team vom Hotel „Romantischer Winkel“ lädt zum Tretboot-Fahren für die Hälfte des regulären Fahrpreises ein.

Familien etwas anbieten

„Lasst uns einen richtig schönen Sonntag zusammen haben und unseren tollen Ort genießen“, erklären die Verantwortlichen. Sie hoffen darauf, dass die Aktion die Grundidee der Belebung am Schmelzteich fortführen lässt – und insbesondere Familien sich über die kleine Aktion am Sonntag freuen und sie nutzen.