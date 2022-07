Dresdner Kreuzchor bei den Kreuzgangkonzerten

Die Sommersaison der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte neigt sich dem Ende entgegen – doch bevor der Herbst Einzug hält, steht der Besuch eines besonderen Gasts an: Am Sonntag, 24. Juli, gastiert der Dresdner Kreuzchor im Kloster.

Die Geschichte des Knabenchors aus Dresden

Der Dresdner Kreuzchor ist einer der ältesten und berühmtesten Knabenchöre der Welt, informieren die Veranstalter. Seine Geschichte reicht bis zur Ersterwähnung der Stadt Dresden ins frühe 13. Jahrhundert zurück.

Eine der wichtigsten Aufgaben der Kruzianer sei auch nach 800 Jahren, in den liturgischen Diensten der Kreuzkirche am Dresdner Altmarkt zu singen. Hier tritt der Dresdner Kreuzchor in Vespern und Gottesdiensten auf und gibt regelmäßig Konzerte mit Werken geistlicher Musik. Diese Werke bilden den Kern des Chor-Repertoires, der sich auch im Programm mit Werken von Schütz, Bach, Homilius, Bruckner, Mendelssohn Bartholdy, Brahms und anderen widerspiegelt.

Restkarten an der Abendkasse

Die Leitung hat Kreuzkantor Roderich Kreile. Bei gutem Wetter findet das Konzert im Kreuzgarten statt. Es wird eine Abendkasse mit Restkarten geben. Die Abendkasse öffnet um 17.15 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.walkenrieder-kreuzgangkonzerte.de.

Das letzte Konzert im Rahmen der Sommersaison ist dann am Montag, 25. Juli, der Auftritt von „tenThing“ unter der Leitung von Tine Thing Helseth. Allerdings sind die Eintrittskarten für das weibliche Brass-Ensemble aus Norwegen bereits ausverkauft.

Ob es im Winter weitere Veranstaltungen geben wird, richtet sich nach der Lage der Corona-Pandemie im Spätherbst.