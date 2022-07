Waldbrand bei Wieda gemeldet - ist aber ein Fehlalarm

Blaulichter und Martinshörner eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr Gladbeck am Freitag, 18. Februar 2022. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Punkt 12 Uhr war es, als in der gesamten Gemeinde Walkenried am 18. Juli die Sirenen heulen. Gemeldet worden war ein Waldbrand im Bereich des Stöberhai bei Wieda – und neben den Fahrzeugen der Wehren aus Wieda, Walkenried und Zorge fuhren auch innerhalb kürzester Zeit Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa in Richtung des Einsatzorts, die zusätzlich alarmiert wurden.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Wieda bleibt einsatzstark

Am Ende war es ein Fehlalarm, die Einsatzkräfte konnten kein Feuer in der gesamten gemeldeten Umgebung ausmachen.

Flugdienst der Feuerwehr unterstützt bei der Suche

Unterstützt wurden sie bei der Suche nach einem Brand durch den Feuerwehr-Flugdienst Niedersachsen, eine Einrichtung des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen zur Waldbrandbeobachtung und -bekämpfung. Mit einer Cessna, einen einmotorigen Flugzeug, überflogen die Mitglieder des Dienstes das gesamte Areal, konnten aber ebenfalls kein Feuer entdecken.

Lesen Sie auch: Familie, Feuerwehr, Job - so vereint ein Südharzer alles

Der Einsatz konnte somit nach kürzester Zeit wieder beendet werden.

dx