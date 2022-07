Bad Sachsa. 70 Baumstämme haben am Sonntagabend bei Bad Sachsa Feuer gefangen. Die Ursache ist noch unklar.

Blaulicht Südharz Holzpolter brennt in Bad Sachsa – Polizei sucht Eigentümer

An einem Feldweg oberhalb des Osterfeuerplatzes von Bad Sachsa hat am Sonntagabend ein Holzpolter gebrannt. Die Ursache sei unklar, schreibt die Polizei in einer Mitteilung und ermittelt.

Brand in Bad Sachsa: 22 Feuerwehrleute im Einsatz

Eine Spaziergängerin hatte laut Bericht die Flammen gegen 21 Uhr entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Sachsa rückte mit 22 Einsatzkräften an. Von dem Feuer betroffen waren etwa 70 Baumstämme.

Wem das Holz gehört, ist bislang unbekannt. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 05524/9630 entgegengenommen.

pol