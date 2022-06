Offenes Singen im Südharz

Bad Sachsa. In Bad Sachsa und Bad Lauterberg sind Musikfreunde am Wochenende willkommen

Ein besonderes Event ist in diesem Jahr das Offene Singen – diesmal nicht zum Advent, sondern im Freien. Sinn und Zweck dieser Open-Air-Veranstaltungen in Bad Lauterberg am 25. Juni ab 17 Uhr im Kurpark sowie in Bad Sachsa am 26. Juni ab 17 Uhr im Vitalpark wird sein, „nach langer Zeit der Abstinenz sich wieder dem Singen und Musizieren zu widmen und das anwesende Publikum zum Mitmachen anzuregen“, erklärt Hans-Christian Metzger als einer der Organisatoren.

Vier Musikgruppen nehmen teil

Teilnehmende Musikgruppen sind der neue Kinderchor Nikolai/Steina (NIKS) und die Kantorei St. Nikolai unter der Leitung von Kantor José V. López de Vergara, der Bläserchor St. Nikolai verstärkt durch Bläser aus Bad Lauterberg unter der Leitung von Hans Christian Metzger sowie die Flötengruppe „Lauter Flöten“ aus Bad Lauterberg unter der Leitung von Kantorin Dorothea Peppler.

„In einer lockeren Abfolge von Vortragstücken, Liedern und Kanons, die den Frühling und Sommer zum Thema haben, werden in einer guten Stunde nicht nur alle Mitwirkenden, sondern auch alle daran teilnehmenden Zuhörer und wandelnden Gäste zum Verweilen eingeladen und anschließend stimmungsfrohe Musik mit nach Hause nehmen“, beschreibt Metzger den geplanten Ablauf

Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen an diesem Wochenende ist frei.