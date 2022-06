Drei Firmen im Vorharz bekommen Fördergelder der EU

Fördergelder aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gibt es für drei Unternehmen im Altkreis Osterode: Haprom in Walkenried, „Vor lauter Bäumen“ in Zorge und „Harzverbunden“ in Bad Grund.

Zuschüsse für gleich drei Unternehmen in der Region: Insgesamt fast 635.000 Euro konnten Landrat Marcel Riethig, die Landesbeauftragte Dr. Ulrike Witt sowie Wirtschaftsförderer Gunnar Kothrade bei drei Vor-Ort-Terminen verteilt auf drei Betriebe im Altkreis Osterode überreichen, die vom Land Niedersachsen gefördert werden. Das teilt die Wirtschaftsförderung Region Göttingen (WRG) in einer Pressemitteilung mit. Konkret gehen die Fördermittel nach Bad Grund, nach Walkenried und nach Zorge.

So fördert das Land Niedersachsen den Bau einer neuen Betriebsstätte der Firma „Haprom“ Harzer Prototypen und Maschinenbau mit knapp 410.000 Euro für die Errichtung einer neuen Betriebsstätte in Walkenried. Gründer und Geschäftsführer Denis Winges und sein Team entwickeln und erstellen Bauteile und Baugruppen sämtlicher Materialien wie Stahl, Aluminium, Metalle oder Kunststoffe. „Wir begleiten unsere Kunden von ihrer Idee über den ersten Prototypen bis hin zur Serienfertigung. In unserer neuen Fertigungshalle finden wir für jedes Problem eine Lösung“, so der Maschinenbauer, der mithilfe der Förderung mehrere Dauerarbeitsplätze sowie einen weiteren Ausbildungsplatz schaffen wird.

Gute Perspektiven für junge Menschen in der Region

Landrat Marcel Riethig zeigte sich beeindruckt von der Idee, nicht nur in der Lohnfertigung, sondern auch in der Entwicklung von Prototypen einen Schwerpunkt zu setzen. „Mich begeistert der Mut und Unternehmergeist junger Gründer im Harz!“ Ulrike Witt verdeutlichte die Bedeutung der Förderung: „Der Bau einer neuen Betriebsstätte in einer strukturschwachen Region ist besonders erfreulich und mit berechtigten Hoffnungen verknüpft. Es entstehen fünf neue Arbeitsplätze und das Unternehmen wird am neuen Standort auch ausbilden.“ Wirtschaftsförderer Gunnar Kothrade ergänzte: „Das sind gute Perspektiven, damit junge Menschen in der Region einen attraktiven und sicheren Arbeitsplatz finden können.“

Ebenfalls vom Land Niedersachsen gefördert mit 134.109 Euro wird die Errichtung der Pension „Vor lauter Bäumen“ in Zorge. Gründerin und Inhaberin Eline Bakker und ihr Partner Sebastian Büngel versprechen mit ihrer naturnahen Boutique-Pension mit viel Holz und Upcycling und einer umweltnahen Haustechnik nachhaltiges Energiekonzept. „Frei nach dem Motto behalten, was gut ist und neu anschaffen, was sein muss, bieten wir einen einzigartigen Wohlfühlort inmitten der Natur. Jedes Zimmer ist einzigartig“, erläutern die Betreiber.

Ein selbstbewusster Vergleich mit Norditalien

Ulrike Witt: „Es macht Freude zu sehen, mit wie viel Engagement die Unternehmerin die Pension im laufenden Betrieb in ein neues Konzept überführt. Das neue B&B-Konzept sichert die Zukunft des Unternehmens und wird sowohl bestehende Kunden, als auch neue Zielgruppen begeistern“, so die Landesbeauftragte. Der Tourismus sei in unserer schönen und liebenswerten Region ein wichtiger Faktor, so Landrat Marcel Riethig, der einen selbstbewussten Vergleich zog: „Der Harz ist an manchen Orten sogar schöner als Norditalien!“

Schließlich erhält das Unternehmen „Harzverbunden“ in Bad Grund für die Neugestaltung von zehn Ferienhäusern Fördermittel in Höhe von 90.575 Euro.

Der Name des Unternehmens von Gründerin Larissa Menzel und Gründer Daniel Köhler ist das Programm für ihr unternehmerisches Engagement. Beide sind „Harzverbunden“ und fest im Harz verwurzelt. Mit ihrem gleichnamigen Unternehmen wollen sie das traditionsreiche Feriendorf auf der Ochsenwiese modernisieren.

Landrat Riethig: „Echte Bereicherung für den Tourismus“

Zukünftig werden die zehn Ferienhäuser mitten im Wald durch zwei Tipis ergänzt, in denen Workshops und Feiern stattfinden können. Den Gästen wird – bei Bedarf – ein Biofrühstück mit regionaltypischen Speisen und Getränken angeboten. „Mit neuen Konzepten lassen sich neue Zielgruppen erschließen. Das Engagement und die Kreativität der beiden Firmengründer überzeugt. Mit einem regionalen und modernen Veranstaltungskonzept wird neu erlebbar, wie Erholung und Urlaub im Harz sein können. Dies stärkt die regionalen Wertschöpfungsketten“, betont Ulrike Witt. Landrat Marcel Riethig: „Das ist eine echte Bereicherung für den Tourismus im Landkreis Göttingen. Schon der Name „Harzverbunden“ verspricht nicht nur Entspannung und Erlebnis, sondern eine echte Identifikation von Gastgebern und Gästen mit unserer Region.“

Die Fördermittel stammen aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). „Dieser wurde von der Europäischen Union aufgestockt, um die wirtschaftlichen Folgen der Covid-19-Pandemie abzumildern,“ so Wirtschaftsförderer Gunnar Kothrade, der die Unternehmensgründer beim Antragsprozess begleitet hat.

