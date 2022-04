20.870 Euro für 4.174 neue Bäume in Sachsa und Goslar gespendet

Hitze, Stürme, Borkenkäfer: all dies hat den Wäldern im Harz arg zugesetzt. Doch die Unterstützung der Menschen, Firmen und Institutionen vor Ort ist ungeheuer hoch. Die Firmengruppe Ernst Hinrichs Dental GmbH hat jetzt stolze 20.870 Euro gespendet – und diese aufgeteilt, je dem Forstamt Bad Sachsa sowie der Forstgenossenschaften Goslar-Jerstedt zukommen lassen, um Wiederaufforstungsaktionen zu unterstützen. Dadurch können 4.174 Bäume gepflanzt werden.

Ausgangspunkt war der Sommer 2021: Zu diesem Zeitpunkt rief die Geschäftsleitung der Firmengruppe eine Marketingaktion zum Thema Wiederaufforstung des Harzes ins Leben. Eben der großflächige Niedergang des Harzer Baumbestandes und deren wirtschaftlichen Folgen war der Auslöser für diese Aktion.

Wald fit für die Zukunft machen

„Wir sehen es als eine große Herausforderung an, den Wald in Deutschland wieder zukunftsfähig aufzuforsten. So hat der Wald in Deutschland nicht nur seine kulturelle Bedeutung, er ist auch im Klimawandel ein wichtiger Pfeiler. Der Wald ist Klimaschützer Nummer 1. Daher spielt die Waldwirtschaft auch eine so zentrale Rolle im Kampf gegen den Klimawandel. Hinzu kommen die hohen finanziellen Belastungen den Wald wieder nachhaltig aufzuforsten. Hier sehen wir es als eine gesellschaftliche Aufgabe an, zu helfen, so wie es zahlreiche ehrenamtliche Beispiele in der Bevölkerung bereits zeigen“, erklärt das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Die Aktion lief dann folgendermaßen ab: Für bestimmte Dentalgipsartikel, die die Firma verkaufte, wurden je fünf Euro für den Kauf eines Baumes in einen Spendentopf eingezahlt.

Spendenaufruf auf Youtube

Eigens dafür wurde auch ein Spendenaufruf mit eindrucksvollen Aufnahmen mit einer Drohne erstellt, der noch auf Youtube – https://tinyurl.com/ts4rftkr – zu sehen ist. Am Ende der Aktion im Herbst kam ein Spendenbetrag in Höhe von 20.870 Euro bzw. 4.174 Bäumen zusammen, die jetzt übergeben wurden.

Für die Stadtverwaltung in Bad Sachsa stellt diese Aktion eine erhebliche Unterstützung ihrer intensiven Bemühungen zur standortgerechten, raschen Wiederbewaldung der großen Schadflächen im eigenen Stadtwald dar.

Bürgermeister ist begeistert

Bürgermeister Daniel Quade habe sich über die freut sich über die Vergabe der Spendenmittel auch an den Produktionsstandort in Neuhof und die daraus erkennbare regionale Verbundenheit des Unternehmens sichtlich gefreut, teilt das Unternehmen weiter mit.

Bereits in der Vergangenheit hatten die Bürgerinnen und Bürger über Jahre und verschiedenste Aktionen hinweg mehr als 20.000 Euro an Spendengeldern eingeworben. Bei verschiedenen Wiederaufforstungsaktionen war die Bevölkerung auf Bad Sachsa und den Ortsteilen auch stets engagiert und half dem Team des Forstamts um Förster Ulrich Bosse bei seinen Bemühungen.

Die Firma Ernst Hinrichs Dental produziert Dentalgipse in Goslar-Jerstedt, dem Hauptsitz der Firmengruppe sowie in Neuhof.