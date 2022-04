Vorsicht, giftig: Anti-Giftköder-Seminar für Hundehalter

Es ist ein Alptraum für jeden Hundehalter: Gerade ging es beim Spaziergang noch über eine frische grüne Wiese und dann nimmt der Hund plötzlich etwas auf, was er nicht soll. Der Hund kaut sehr genüsslich auf dem Gefundenen herum und gibt es auch mit „Aus“ oder „Pfui“ nicht wieder her. Nicht immer ist es unproblematisch, was er da zu sich genommen hat. Denn auch wenn der Hund als bester Freund des Menschen gilt, ist doch nicht jeder Mensch den Tieren freundlich gesonnen. Immer wieder kommt es vor, dass Hundehasser bewusst Giftköder auslegen, um die Tiere zu verletzen.

Auch Müll kann zum Verhängnis werden

Aber auch achtlos weggeworfener Müll oder Essensreste können für Hunde zum Verhängnis werden.

Der Hundesportverein (HSV) Wieda will hier die Tierhalter auf den Ernstfall vorbereiten, die Verantwortlichen bieten erneut ein sogenanntes Anti-Giftköder-Seminar an.

Auf den Ernstfall vorbereiten

„Bei der Aktion im vergangenen Jahr waren die teilnehmenden Hunde so gut, dass sie am Prüfungstag einen Köder anzeigen konnten, ohne ihn aufzunehmen. Auch die Hundehalter waren ausreichend sensibilisiert, um problematische Situationen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden“, erklärt Susanne Schilde, 1. Vorsitzende des HSV Wieda.

Das Seminar besteht aus einem Grundkurs ab 7. Mai sowie einem Fortgeschrittenen-Kurs ab dem 3. September, jeder Kurse erstreckt sich über vier Samstage. „Wir freuen uns auf alle interessierten Hundehalter.“ Auskunft und Anmeldung unter sandhase01@online.de oder 015252779136 bzw. 05586 456.

