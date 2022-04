Märchenwelt trifft in Sachsa auf Teufelsbrut

Ist von Teufelskult und Hexenritt die Rede, so kann es sich nur um eines handeln – die Walpurgisnacht im Harz. In Bad Sachsa wird das schaurig-schöne Fest am 30. April, zu dem das Team der Tourist-Information Bad Sachsa und Bad Sachsa Holding gemeinsam mit dem Team vom Märchengrund mit vielen Unterstützern einlädt, erneut auf besondere Art zelebriert: Ganz nach dem Motto Mystik trifft Märchen wird der Märchentag zum mittlerweile fünften Mal in den Ablauf der Walpurgisfeier, die im Vitalpark und Kurhaus stattfindet, integriert – somit Märchen-Walpurgis gefeiert.

Große Zusammenarbeit

Nach der langen Corona-Zwangspause freuen sich die Organisatoren den Gästen und Einheimischen wieder etwas Programm bieten zu können, haben darin auch einiges investiert. Aber nicht nur an Showacts wird einiges geboten, die Feier, die die erste richtig große seit Beginn der Pandemie darstellt, lebt auch davon, dass sich die einheimischen Vereine, Verbände sowie die Geschäftswelt aktiv einbringen. „Wir rücken zusammen, um gemeinsam eine tolle, märchenhafte Walpurgisnacht anbieten zu können“, erklärt Karen Ruppelt, Leiterin der Tourist-Information Sachsa.

Auftakt des bunten Treibens ist um 15 Uhr: dann werden sich bereits Teufel und Hexe auf Stelzen unter die Gäste mischen, wie auch weitere, verschiedene Märchenfiguren. Bis 18.30 Uhr wird dann vor allem für die jüngsten Besucherinnen und Besucher ein Programm geboten mit Märchen-Ponys, Walking-Acts oder aber einem Kinderzaubervarieté zum Abschluss. Auch das Team vom Märchengrund um das Betreiberehepaar Hinrichs wird für die jüngsten Gäste etwas anbieten, unter anderem wird Frau Holle Märchen vorlesen.

Party bis in die Nacht hinein

Ab 18 Uhr streift dann die Schattenwelt Südharz durch den Vitalpark und es beginnt langsam aber sicher die eigentliche Walpurgisparty. Unter anderem wird Stelzenfigur Walpurga ihr Unwesen treiben, das Publikum wird mit Comedy und Zauber unterhalten. Heiß her wird es zudem bei der Show vom Feuervarieté Cedrus Inflamnia gehen – und auch die Liveband „Fivepack“ wird bis in den 1. Mai hinein die Bühne rocken. Kurz vor Mitternacht wird dann Jost Naumann als der „unheimliche Urian“ für die schaurig-schöne Ansprache des Teufels sorgen.

Bereits bei Einbruch der Dunkelheit wird es sichtbar magisch und mystisch. Allen voran wird der Vitalpark durch eine professionelle Beleuchtung in „einen Kessel der Fabelwesen verwandelt“, versprechen die Organisatoren.

Möglich wird das gesamte Programm an dem Tag aber eben auch durch die Unterstützung der Menschen vor Ort. Die Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins Bad Sachsa werden Musik und Folklore bieten, während unter anderem Teams von der Schützengesellschaft und dem Gutwerk Bad Sachsa die Gäste in vielfältiger Form verköstigen.

Das Programm:

Ab 15 Uhr: Kinderwalpurgis mit Hexenbesenführerschein, Kinderschminken, Mächenlesungen, Ponyreiten, Musik mit dem Harzklub, magisches Kinderzaubervarieté und Walking Acts

Ab 18 Uhr: Walking Act Schattenwelt Südharz, Stelzenfigur Walpurga treibt ihr Unwesen; Comedy, Zauberei und Großillusionen werden geboten

Ab 19.30 Uhr: Livemusik mit der Band Fivepack

22 Uhr: Feuervarieté Cedrus Inflamnia treten auf

Ca. 23.55 Uhr: Teufelsansprache vom „unheimlichen Urian“, im Anschluss Wahl der Maikönigin

Ein Eintritt wird erhoben, es gibt Ermäßigung für Kurkarteninhaber und Kinder. Von 15 bis 17 Uhr wird ein Familientarif angeboten.

Alle Angaben ohne Gewähr.