Pädaschüler laufen um Sachsas Schmelzteich für die gute Sache

Bad Sachsa. Spontan hat die Schülervertretung einen Spendenlauf für die Ukraine-Hilfe organisiert. Wer will kann hier noch bis zum 26. Mai spenden.

Im Trainingsanzug oder kurzer Hose – egal: Hauptsache, viele Runden drehen und damit Hilfe leisten für die Menschen in der Ukraine bzw. Geflüchteten helfen. Dies war das Ziel des Spendenlaufes, den die Schülervertretung des Gymnasiums Pädagogium Bad Sachsa kurz vor den Osterferien organisierte. Die Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 10 kamen dieser Aufforderung gern nach und es wurden bei gerade einmal drei Grad Celsius und stürmischem Ostwind zahlreiche Runden um den Schmelzteich gedreht, um Gelder für die „Aktion Deutschland hilft“ einzuwerben.

Viele Runden um den Schmelzteich gelaufen

In Gruppen, allein, andere überholend, gehend oder einfach am Rande mitjubelnd, alle hatten Freude für einen guten Zweck ihre sportlichen Leistungen zu zeigen und zu überbieten. Aber auch Enttäuschungen waren zu hören, dass doch nur 21 Runden eine üble Ausbeute seien.

Im Vorfeld hatten die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler Sponsoren für sich gewonnen, die eine selbst festgelegte Summe für jede gelaufene Runde um den Schmelzteich am Kurpark Bad Sachsa, die immerhin 680 Meter beträgt, spendeten. Die Teilnehmenden liefen dabei in Kohorten getrennt, die Laufzeit betrug maximal eine Stunde.

Ziel: Hilfe für Menschen in Not leisten

Der Grund ist dabei schnell erklärt: „Um Menschen in Not Hilfe zu leisten und andere Schüler in der Umgebung zu motivieren aktiv für die Ukraine sich zu engagieren“, erklären die Hauptorganisatoren Paul Baars, Frederik Jung und Alexandra Lehmköster vom Team der Schülervertretung.

Die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Pädagogium Bad Sachsa organisierten einen Sponsorenlauf zugunsten der Organisation "Aktion Deutschland hilft", um die Ukraine zu unterstützen.

Vor dem Lauf standen Aufwärmübungen im nahen Kurpark-Gelände an, wo Fahrradständer für Dehn- oder Schwungübungen umfunktioniert wurden. Als zusätzlichen Ansporn gab es ab der 10. Runde Gratis-Crêpes für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Zuschauer feuern die Läuferinnen und Läufer an

Es herrschte aber auch insgesamt reges Treiben: auch Eltern, Bekannte und Freunde der Sportlerinnen und Sportler waren gekommen, um ihren Zöglingen zuzuschauen. Der köstliche Crêpes-Duft passte zur Kühle – fast wie auf dem Weihnachtsmarkt. Und auch Getränke wurden zum Verkauf angeboten.

In den Wochen zuvor wurden am Pädagogium Bad Sachsa schon von einzelnen Klassen Kuchen- und Getränkeverkäufe organisiert, um Spenden zu sammeln. Dadurch war die Schülervertretung angeregt, auch als gesamte Schule eine Spendenaktion zu organisieren.

Spenden sind weiterhin möglich

Das Team ist überwältigt vom Erfolg der spontanen Aktion und dankt allen Helfern, der Schulleitung und dem Kollegium für die große Unterstützung.

Wer spenden möchte, hat dazu noch weiterhin Gelegenheit. Noch bis zum 26. Mai ist dies unter folgendem Link möglich: https://bit.ly/3j2ERnP.