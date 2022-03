Nach Hundebiss im Südharz: Ordnungsamt sucht Halterin

Hilfe bei der Suche nach einem unbekannten Hund bzw. dessen Halterin erhofft sich die Gemeindeverwaltung in Walkenried. Das Problem: Das nicht angeleinte Tier hatte einen Jogger angegriffen und gebissen, die Halterin hatte dieses zwar gesehen, aber nicht eingegriffen. Ereignet hat sich der Vorfall bereits am 24. Februar um 15.10 Uhr auf dem letzten Waldweg links vor der Wieda-Brücke aus Richtung Walkenried auf Höhe der zwei Angel-Teiche.

Der verletzte Jogger erklärte, dass er das Gespann entdeckt und daraufhin sein Tempo verlangsamt habe, um möglichst viel Platz zu haben zu Hund und Halterin. Doch beim Passieren biss der Hund ohne Vorwarnung in den rechten, hinteren Oberschenkel des Mannes. „Trotz meines Schmerzschreies erfolgte keinerlei Hilfe durch die Hundebegleiterin, auch kein Angebot zum Ruf einer medizinischen Hilfe, noch erfolgte eine Nachfrage nach meinem Befinden“, erklärt der Jogger.

Hundehalterin soll einfach weitergegangen sein

Stattdessen setzte die Frau mit dem weiterhin unangeleinten Hund unbeirrt ihren Weg fort, „ohne mir ihren Namen, die Nummer der Hundeversicherung oder Hinweise zum Impfstatus des Tieres zu geben. Da mir in der näheren Umgebung, in die die Hundebegleiterin ihren Weg nach dem Hundebiss fortgesetzte, kein geparkter Pkw aufgefallen ist, ist zu vermuten, dass die Hundebegleiterin in Wieda oder Walkenried wohnt“, fasst der Mann zusammen.

Er beschreibt die Frau als etwa 40 Jahre alt, mit kurzem schwarzen Haar und molliger Figur. Der Hund sei etwa 50 Zentimeter hoch und bis zu 70 Zentimeter lang mit orange-braunem Fell, vermutlich ein sogenannter Finnenspitz. Hinweise zu dem Vorfall nimmt das Ordnungsamt der Gemeinde Walkenried unter 05525-20228 entgegen.

dx