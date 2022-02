Keine Sturmschäden: Das Bauamt Bad Sachsa lässt am Ortsausgang in Richtung Tettenborn gefährdete Bäume fällen und zugewachsene Straßenränder nach Jahren der Untätigkeit freischneiden. <p/>

