Impfangebot in Bad Sachsa wird erhöht

Bad Sachsa. Ab dem 3. Januar finden erneut im Kurhaus in Bad Sachsa wieder Impfaktionen statt. Die Anzahl der Termine wird ausgebaut. So sieht der Plan aus.

Die Impfaktionen in Bad Sachsa wurden in den vergangenen Wochen durchweg sehr gut angenommen, das mobile Impfteam des Landkreises Göttingen und die Helfer vor Ort teilweise von Interessierten regelrecht überrannt. Nachdem der eigentliche geplante Termin in dieser Woche abgegeben werden musste, teilt Bürgermeister Daniel Quade nun mit, dass es im Januar wieder zu Aktionen kommen wird. „Uns ist es nun gelungen, das Angebot auf teilweise zwei Tage pro Woche zu erweitern“, erläutert der Verwaltungschef erfreut. Start ist bereits am kommenden Montag, dem 3. Januar 2022 – erneut im Kurhaus der Uffestadt zu den bekannten Zeiten.

Vorreiter in der Region bleiben

„Wir wollen weiterhin Vorreiter beim Impfen in der Region sein“, betonte Quade bereits vor der Einigung mit dem Landkreis Göttingen auf der letzten Ratssitzung. „Wir als Kommune übernehmen gerne die Kosten und sind aber auch gleichermaßen gut gewappnet für Impfwillige aus den umliegenden Gemeinden“, sagte der Bürgermeister. Vor allem die Gemeinde Walkenried nannte Quade hierbei, mit der man in der Vergangenheit bereits gut beim Thema Impfen zusammengearbeitet hatte. So wurden die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren aus beiden Kommunen im Freizeitzentrum geimpft, wie auch die Über-70- und Über-80-Jährigen im Frühjahr bzw. Sommer diesen Jahres. Am 8. Januar 2022 erfolgt daher auch wieder im Walkenrieder Freizeitzentrum das gemeinsame Impfen der Brandschützer.

„Ich danke allen, die sich so für die Impfaktionen in Bad Sachsa eingesetzt haben. Allen voran das Team vom Ordnungsamt der Stadt sowie der Bad Sachsa Holding und anderer Helfer. Dank all diesen Personen können wir weiterhin Impfen und auch einen beheizten Warteplatz anbieten“, zeigt sich Daniel Quade zufrieden.

Hintergrund zur Aktion:

Die Impfaktionen finden am 3., 17., 18., 24. und 25. Januar, jeweils in der Zeit von 10 bis 14.30 Uhr, im Kurhaus von Bad Sachsa statt.

Erst- und Zweitimpfungen sind dabei grundsätzlich ab dem 12. Lebensjahr möglich. Kinder bis 16 Jahre dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft werden.

Die Zweitimpfung sollte dabei fünf Monate zurückliegen. Bei einer Erstimpfung mit Johnson und Johnson muss diese zunächst vier Wochen zurückliegen.

Es wird ausschließlich der Impfstoff der Firma Biontech verwendet.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mitzubringen sind lediglich Personalausweis, Impfpass oder eine Ersatzbescheinigung der vorangegangenen Impfungen.

Finanziert, unterstützt und möglich gemacht wird das Impfen durch die Stadt Bad Sachsa, die Holding und die Tourist-Information.