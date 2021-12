Unterschriften sammeln, Fußgängerüberweg reaktivieren

Walkenried. Die Elternräte von Grundschule und Kindergärten wollen die Situation für Fußgänger in der Bahnhofstraße in Walkenried entschärfen.

Die Forderung ist klar und deutlich formuliert: es soll wieder ein Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße eingerichtet werden. Zu diesem Zweck haben die Elternräte der Grundschule Walkenried, des Kita-Gemeindeelternrates, sowie der Kita und des Hortes Walkenried, sowie der Kindergärten Wieda und Zorge eine Unterschriftenaktion gestartet. Und dabei wollen sie eigentlich nur erreichen, dass eben ein Zustand hergestellt wird, den es vor der Sanierung der Ortsdurchfahrt des Klosterortes bereits gab. Denn gerade im Kreuzungsbereich Turmstraße, Bahnhofstraße und Lindenweg in Walkenried, der ein gewisses Nadelöhr und auch Ausgangspunkt für manch unübersichtliche Situation im Straßenverkehr ist, gab es den Fußgängerüberweg in der Vergangenheit bereits.

Nicht nur die Kinder sind in Gefahr

„Uns geht es natürlich vor allem um die Sicherheit der Kinder, die diesen Bereich passieren. Aber auch Personen, die zur Gemeindeverwaltung, der Post, dem Bahnhof oder der Ärztin möchten – sie alle müssen aktuell in dem Bereich eine gefährliche Stelle passieren, die zumindest mit einem Fußgängerweg entschärft werden könnte“, erklärt Jessica Herzberg als eine der Initiatoren der Sammlung.

Wünschen würde man sich im Bestfall wieder eine Regelung mit einer Ampel, „aber das scheint nicht machbar“, so Herzberg. Dabei, so wirft Daniel Kuttert vom Kita-Gemeindeelternrat ein, würden in dem Bereich sowohl die notwendigen Schächte, wie auch die Elektrik, liegen. Selbst die Bordsteine seien abgesenkt. „Es ist eigentlich so, als habe man alles für den Überweg vorbereitet, nur ihn dann nicht errichtet“, beschreibt er.

Thema ist auch in der Politik ein Dauerbrenner

Mit der aktuellen Situation bzw. Regelung, die aus Ansicht der Initiatoren eben vor allem die Kinder gefährde, wolle man sich keinesfalls abfinden. „Obwohl hier der Schulweg zur nahen Grundschule ist, ist noch nicht einmal ein Warn- oder Hinweisschild aufgestellt – und das wo der Verkehr in diesem Bereich stetig zunimmt“, führt Corinna Damköhler vom Elternrat der Grundschule aus.

In der Politik ist das Thema auch seit geraumer Zeit ein Dauerbrenner. Vor allem der ehemalige Walkenrieder Ortsbürgermeister Claus Eggert hatte mehrfach seinem Ärger darüber Luft gemacht, dass der Fußgängerüberweg überhaupt im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt entfernt bzw. im Anschluss nicht wieder errichtet worden war. Aber auch die aktuellen Mitglieder des Ortsrates um Ortsbürgermeister Michael Reinboth wollen sich dem Thema widmen. Auf der konstituierenden Sitzung des Gremiums waren sich alle Mitglieder einig, dass die Verkehrssituation im Kreuzungsbereich Turmstraße, Bahnhofstraße und Lindenweg gefährlich sei – und man dringend wieder einen Fußgängerüberweg bzw. Zebrastreifen benötige.

Die Unterschriftenliste liegt in den Geschäften in Walkenried aus. Foto: Thorsten Berthold / HK

Bei der nächsten öffentlichen Sitzung des Ortsrates, die am 14. Dezember um 18 Uhr im Freizeitzentrum stattfindet, gibt es eigens hierzu den Tagesordnungspunkt 6 „Wiedereinrichtung Fußgängerüberweg Harzstraße in Höhe ehemals Kleemann“.

Verkehrszählung ohne Ergebnis

Dass das Problem vielschichtig erläuterte in der Vergangenheit bei Sitzungen der Kommunalpolitik bereits Thorsten Riechel, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde. Bei Verkehrszählungen in der Vergangenheit sei man nicht auf die notwendige Anzahl an Fahrzeugen, die den Bereich passieren, bzw. an Querungen der Straßen gekommen. „Wir können diese natürlich wiederholen und mit allen Beteiligten auf die Problematik noch einmal hinweisen“, erklärte Riechel.

Jessica Herzberg, Corinna Damköhler, Daniel Kuttert und die weiteren an den Unterschriftenaktion Beteiligten wollen so lange nicht mehr warten. Sie wollen ihrer Forderung nach dem Fußgängerüberweg mit möglichst vielen Unterstützern Nachdruck verleihen – in gewisser Weise auch den Druck in der Diskussion auf die Verantwortlichen erhöhen. „Es muss nicht erst etwas passieren, ehe man handelt“, betonen sie unisono und hoffen, dass möglichst viele Menschen ihr Anliegen unterstützen. Die Unterschriftenlisten liegen aktuell in allen Geschäften in Walkenried selbst aus.