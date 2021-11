Lebendiger Advent in Bad Sachsa gestartet

Bad Sachsa. Täglich können sich Interessierte vor der St. Nikolai-Kirche in Bad Sachsa in der Adventskiste eine Kleinigkeit abholen.

Wie im vergangenen Jahr soll der „Lebendige Advent“ in Bad Sachsa ohne Beisammensein, aber mit Geschichte und Kerzenlicht begangen werden. So laden die evangelische und die katholische Gemeinde gemeinsam alle ein, sich an jedem Abend der Adventszeit zwischen 16 und 19 Uhr eine Geschichte an der Sankt Nikolai-Kirche abzuholen. Dort wird eine Adventskiste stehen, in der jeden Abend ein Blatt mit einer Geschichte, einem Text, einem Gedicht oder auch einem Lied bereit liegt, das mit nach Hause genommen werden kann.

Viele Gastgeberinnen und Gastgeber der vergangenen Jahre haben auch diesmal dazu beigetragen, dass diese Sammlung entstand. Man kann sich auch ein Adventslicht an der dort stehenden Adventskerze entzünden. „Zu Hause dann sind die Menschen miteinander in Gedanken verbunden beim Lesen der Texte und bei Tee und Keksen“, sagt Frauke Metzger, eine der Initiatorinnen der Kiste des Lebendigen Advents.