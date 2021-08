Bad Sachsa. Im Bad Sachsaer Vitalpark wird am 28. August zum großen Sommer Open Air eingeladen.

In Bad Sachsa: Große Party mit „King Seppy’s Flokatis“

Ohne Corona-Pandemie wäre der Festival-Sommer noch in vollem Gang. Doch die großen Livekonzerte gibt es weiterhin noch nicht, aber im Kleinen darf gefeiert werden. Aus diesem Grund lädt die Tourist-Information Bad Sachsa am Samstag, dem 28. August, von 17 bis 22 Uhr zum Sommer Open Air in den Vitalpark ein, Einlass ist ab 16 Uhr. Für die passende Musik werden dabei die Musiker von „King Seppy’s Flokatis“ mit ihrer „RocKing Show“ sorgen. Gäste und Einheimische können sich dabei auf eine Covershow der besonderen Art freuen.

Die etwas andere Coverband

Die Jungs von „King Seppy’s Flokatis“ covern alles, was jemals musikalisch erfolgreich war, dass aber auf ihre eigene Art. Denn wer eine normale Coverband erwartet, die eine 1 zu 1 Kopie des Originals erwartet, ist bei dieser Band falsch. King Seppy’s Flokatis präsentieren eine heitere Mischung aus Volks-, Schlager, Pop- und Rocksongs, die eine Spur schneller, härter und stampfender gespielt werden. All das wird zudem verpackt in eine lustige, chaotische und zum Teil skurrile Show – echt Rockstars eben mit einer Mischung aus J.B.O und Guildo Horn.

Für das leibliche Wohl an diesem Abend ist durch eine besondere Kooperation von der Bad Sachsa Holding, dem Schützenverein und Harzklub Bad Sachsa gesorgt, die ein vielfältiges, regionales Speise- und Getränkeangebot vorhalten werden.

Der Ticketvorverkauf hat begonnen, auch eine Abendkasse wird es geben. Ganz wichtig: für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei, ein Ticket wird jedoch zwingend benötigt – muss also bestellt werden. Die Tickets sind in der Tourist-Information Bad Sachsa, Am Kurpark 6, 05523-474990, erhältlich. Beim Kauf des Tickets sind die vollständigen Kontaktdaten zu hinterlegen.

Die Regeln zum Einlass:

Aufgrund der Corona-Pandemie gelten die 3G-Regeln für den Einlass beim Besuch des Sommer Open Air.

Ein Testnachweis, Impfnachweis oder Genesen-Nachweis ist somit erforderlich.

Die Registrierung über die Luca-App oder ein Kontaktformular.

Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Corona-Tests sind am 28. August von 14.30 bis 17 Uhr in der Tourist-Information Bad Sachsa möglich.