Corona prägt auch das Angelerlebnis in Walkenried

Bei den Walkenrieder Sportfischern musste – wie bei vielen anderen Vereinen auch – die Jahreshauptversammlung aufgrund der Corona-Pandemie und den einhergehenden Regelungen immer wieder verschoben werden. Beim Termin der jetzt abgehalten werden konnte – und zu dem 20 Mitglieder erschienen – stand die Krise deutlich im Mittelpunkt des Vereinslebens.

Veranstaltungen ausgefallen

Die Auswirkungen der Pandemie zeigten sich am deutlichsten im Bericht von Kassenwartin Marianne Eggert. Diese verwies darauf, dass aufgrund der Krise keine Veranstaltungen wie Sportfischerlehrgang, Räucherfest oder der Weihnachtsmarkt stattfinden konnten, es somit daraus auch keine Einnahmen gab. „Zum Glück gab es viele Angler, die an unseren Teichen in der Corona-Zeit angeln wollten und es auch durften. Mit diesen Einnahmen, aber dem Verkauf von Räucherfisch und den Mitgliedsbeiträgen konnten wir so gerade unsere laufenden Kosten decken.“, Am Ende des Jahres 2020 sei aber dennoch ein leichtes Minus zu verzeichnen gewesen.

In Vertretung für den verhinderten Gewässerwart Steven Hartung gab der Vorsitzenden Andreas Bönke dessen Bericht. Unter anderem konnte neben den Fangberichten mitgeteilt werden, dass fünf Mitglieder allein 800 Arbeitsstunden an den Gewässern geleistet hätten, insgesamt waren es 1.230

Anangeln musste verschoben werden

Sportwart Peter Hanke berichtete, dass nicht wie sonst üblich im März, sondern erst im Mai, die Forellen eingesetzt wurden, „vorher erlaubten die Corona-Regeln kein Anangeln“. Im Ausblick auf das Jahr 2021 versprach Hanke, einige Veranstaltungen zu planen. Abschließend kündigte vom Vorstand Jugendwart

Dirk Viehweger noch an, für seinen Posten nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Die Finanzen kamen erneut beim Thema Beitragserhöhung im Anschluss zur Sprache. Der Vorsitzende Andreas Bönke erläuterte der Versammlung, dass der Vorstand sich dafür ausspreche, den Mitgliedsbeitrag wegen gestiegener Kosten nach fast zehn Jahren um fünf Euro zu erhöhen. Bei zwei Gegenstimmen wurde dies mehrheitlich angenommen.

Vorstand einstimmig wiedergewählt

Für Kontinuität sprachen sich die anwesenden Mitglieder bei den Vorstandswahlen aus. Ohne Gegenstimmen wurden Andreas Bönke (1. Vorsitzender), Marcel Ballhause (2. Vorsitzender), Marianne Eggert (Kassenwartin), Steven Hartung (Gewässerwart), Raik Wenzel (Gewässerwartgehilfe) und Peter Hanke (Sportwart) in ihren Ämtern bestätigt. Die Stelle des Jugendwartes blieb unbesetzt .

Zum Abschluss richtete der Vorsitzende noch einen Appell an einige Gastangler: „Bitte nehmt euren Müll wieder mit nach Hause und lasst ihn nicht am Angelplatz zurück. Der Nächste möchte auch einen sauberen Platz vorfinden“, betont Andreas Bönke.