Kurhaus Wieda hat oberste Priorität

Das Kurhaus in Wieda genießt bei den Projekten der Harzer Klosterdörfer oberste Priorität: Dieser Änderung der bisherigen Planung, die bereits der Ortsrat Wieda beschlossen hatte, stimmte auch der Gemeinderat Walkenried in seiner Sitzung mit 8:3-Stimmen bei einer Enthaltung zu. Zum weiteren Vorgehen wurde das Projekt in den Bauausschuss verwiesen.

Unstimmig bei der Tagesordnung

Zuvor gab es aber leichte Unstimmigkeiten über das Vorgehen: Ratsherr Klaus-Erwin Gröger (CDU) stellte einen Dringlichkeitsantrag, um eben über die Priorisierung abstimmen zu lassen, der mehrheitlich angenommen wurde. Eigentlich, so erklärte er, wundere er sich, warum der Punkt nicht zur Tagesordnung gehöre, habe er doch am 27. Juni einen entsprechenden Antrag eingereicht. Verwaltungschef Christopher Wagner verwies darauf, dass es noch Rückfragen gegeben hätte, was Gröger verneinte. Irritiert zeigte sich Wagner aber auch über das Verhalten der Ratsmitglieder, als es um die Aussprache zu dem Thema ging. „Sie alle haben die Mail von Herrn Gröger erhalten, die allgemeine Überraschung hier versteht ich nicht.“

Nachdem die Regularien geklärt waren, stellte Klaus-Erwin Gröger noch einmal die Gründe für die Änderung der Priorisierung vor, ursprünglich war die Sanierung des Bohlwegs zum „Spelleboulevard“ favorisiert worden. Der CDU-Ratsherr erklärte, dass der Boulevard Kosten von weit mehr als einer Million Euro verursachen werde – und zum damaligen Zeitpunkt eine Förderung des Kurhauses seitens der Förderstelle verneint worden sei. „Das ist mittlerweile anders.“

Da zudem das Kurhaus den Menschen im Ort sehr am Herzen liege, habe man sich entschlossen die Priorität zu ändern. „Es geht jetzt darum die richtigen Schritte einzuleiten, unter anderem die wahren Kosten zur Sanierung der Elektrik zu ermitteln.“

Ratsherr äußert Zweifel

Ratsherr Jürgen Ropte (BLW) hatte hierzu aber mehrere Fragen: Zum einen wollte er von Gröger wissen, ob es sicher sei, dass es Fördermittel für das Kurhaus gebe. „So ein Projekt steht und fällt schließlich mit den Fördermitteln.“

Weiterhin wollte er vom CDU-Fraktionsvorsitzenden erfahren, ob man denn sicherstellen könne, dass die Nutzung des Gebäudes besser werde. „Auch schon vor der Corona-Pandemie wurde das Kurhaus bescheiden genutzt“ – und ohne eine klare Verbesserung sei eine Unterstützung seiner Ansicht nach nicht gerechtfertigt.

Klaus-Erwin Gröger beantwortete beide Fragen mit einem klaren Ja. Er verwies beispielsweise darauf, dass die Corona-Pandemie gezeigt habe, dass man mehr große Versammlungsstätten benötige. Weiterhin würde die Nachfrage nach Veranstaltungen erkennbar nach oben gehen, die Menschen lieber hier vor Ort bleiben und etwas unternehmen als wegzufahren.

Pragmatismus statt Glaskugel

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Rosita Klenner schlug ein pragmatischeres Vorgehen vor. „Wir finden hier und jetzt keine Lösung zu allen Fragen. Das Projekt muss in den Bauausschuss weitergegeben werden, damit wir konstruktiv und mit Zahlen reden können – ansonsten schauen wir hier gerade nur in die Glaskugel.“

Christopher Wagner verwies in dem Zusammenhang darauf, dass die Verwaltung, wie es der Ortsrat Wieda auch gewünscht hatte, eine Ortsbegehung mit der Politik am Kurhaus unternehmen werde.

Begehung mit Fachleuten

„Da die CDU-Fraktion im Ortsrat immer wieder darauf verweist, dass sie Fachleute kennen, die die Sanierungskosten mit deutlich unter 100.000 Euro beziffern wäre es gut, wenn sie mir deren Namen nennen und auch dafür sorgen, dass diese an der Begehung teilnehmen, damit sie uns ihre Einschätzung fachkundig erläutern“, erklärt der Verwaltungschef in Richtung von Klaus-Erwin Gröger. In der Vergangenheit, so Wagner weiter, habe er schon einmal versucht die Namen zu erhalten, bislang ohne Erfolg.