In Walkenried: Rauch vom Grill sorgt für Fehlalarm

Sirenenalarm zum Samstagabend: die Freiwilligen Feuerwehren aus Walkenried, Wieda und Zorge sowie die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa und der Rettungsdienst wurden am Abend des 3 . Juli zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in Walkenried in der Straße Am Südhang alarmiert. Ein Anlieger hatte Rauch aus dem Dach eines Wohnhauses aufsteigen gesehen und daraufhin die Rettungsleitstelle in Göttingen informiert.

Wie Walkenrieds Gemeindebrandmeister Tobias Mielke auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte, stellte sich schnell heraus, dass es sich um einen falschen Alarm handelte. Vermutlich solle der Rauch von einem Grill gestammt haben.

Die Feuerwehren konnten daraufhin den Einsatz abbrechen und wieder in die Standorte einrücken.