Wegen Corona: Zorger Schützenfest ist erneut abgesagt

Die Entscheidung ist gefallen: Der Vorstand der Schützengesellschaft Zorge hat sich „schweren Herzens“ dazu entschieden, auch in diesem Jahr das traditionelle Volks- und Schützenfest, dass eigentlich vom 9. bis 11. Juli stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Pandemie abzusagen. „Wie bereits im Jahr 2020 haben wir uns diese schwerwiegende Entscheidung nicht leicht gemacht, aber die Niedersächsische Corona-Verordnung, die am 10. Mai in Kraft getreten ist, lässt momentan leider keine andere Entscheidung zu“, erklärt der Vorsitzende Andreas Block.

Abgesehen von solchen Verordnungen habe aber auch die Gesundheit und Sicherheit aller nach wie vor die absolute Priorität für den Vorstand.

Bildergalerie- Zorger Schützen feiern Ersatz-Schützenfest Bildergalerie- Zorger Schützen feiern Ersatz-Schützenfest Als Ersatz für die Absage des Schützenfestes aufgrund der Corona-Pandemie luden die Mitglieder der Schützengesellschaft Zorge zum Fahne hissen vor dem Zacharias-Koch-Haus ein. Foto: ThorstenBerthold / HK

„Immerhin geht bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie in unserer Region im Moment alles in die richtige Richtung. Die Infektionszahlen sinken und die Impfkampagne schreitet weiter voran“, lautet die Analyse des Vorsitzenden.

Diese positiven Signale würden der Hoffnung neuen Schwung geben und stärken die Zuversicht, „im nächsten Jahr mit den Zorger Bürgern und unseren Freunden und Bekannten wieder ein rauschendes Volks- und Schützenfest feiern zu können“, betont Andreas Block abschließend.