Öl auf Gewässer: Feuerwehr Neuhof unterstützt

Eine Stunde nachdem die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa am Abend des 16. Mai um kurz nach 19 Uhr zu einer Türöffnung alarmiert wurde, musste auch die Ortsfeuerwehr Neuhof um kurz nach 20 Uhr am gleichen Abend zu einem Einsatz ausrücken.

Angefordert wurde der Rüstwagen durch die Freiwillige Feuerwehr Stöckey (Landkreis Eichsfeld), um bei einem größeren Ölschaden auf der Helme zu unterstützen. Die Einsatzkräfte legten auf dem Fluss drei Ölsperren an, um auslaufendes Heizöl aufzunehmen, welches sich ausbreitete. Gegen 21.45 Uhr konnten die Feuerwehr Neuhof aus dem Einsatz entlassen werden und in ihren Heimatstandort zurückkehren, die Ölsperren verbleiben weiterhin in der Helme.

Eingesetzt waren neben der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof die Wehren aus Stöckey, Trebra, Epschenrode, Werningerode, Worbis, Großwechsungen und Bleicherode zum Teil mit Spezialfahrzeugen.

Nach dem Wiederherstellen der Einsatzbereitschaft konnte der Einsatz für die Neuhofer Kräfte um 22.30 Uhr beendet werden.