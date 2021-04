Der Verstorbenen in der Corona-Pandemie gedenken

Bad Sachsa. Die Stadt Bad Sachsa ruft zur Teilnahme am bundesweiten Corona-Gedenktag am 18. April auf. Bewohner sollen brennende Kerzen in ihre Fenster stellen.

Seit Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sind viele Menschen gestorben. Viele starben infolge einer Corona-Erkrankung, andere wiederum unabhängig davon. All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten. Auch für Hinterbliebene ist es schwer, angemessen zu trauern. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren im Leben vieler Menschen.

Um den in der Pandemie Verstorbenen zu gedenken, richtet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am 18. April eine zentrale Gedenkveranstaltung aus. Der Bundespräsident würde sich freuen, wenn die Menschen überall in unserem Land an diesem Tag der Verstorbenen gedenken und in möglichst vielen Städten und Gemeinden – entsprechend der vor Ort geltenden Regelungen – eine Möglichkeit geschaffen wird, diese Anteilnahme zu zeigen. In der Stadt Bad Sachsa wird am 18. April eine Trauerbeflaggung vor dem Rathaus und an öffentlichen Gebäuden erfolgen.

„Die Bevölkerung wird aufgerufen, zum Gedenken an die Verstorbenen am Abend brennende Kerzen in ihren Fenstern aufzustellen“, erklärt Bürgermeister Daniel Quade.