In Bad Sachsa: Osterspaziergang im Vitalpark

Bad Sachsa. Der Rundgang führt an verschiedene Punkte im und am Vitalpark in Bad Sachsa, verbunden mit kleinen Überraschungen. Auch zu gewinnen gibt es etwas.

Die Wetterprognose ist zwar nicht die allerbeste, dennoch wird den Einwohnern aus Bad Sachsa, den Ortsteilen oder Interessierten aus der Umgebung eine besondere Aktion in der Uffestadt im Freien angeboten: Noch bis zum 9. April wird zu einer kleinen Ostererlebnistour durch den Vitalpark in Bad Sachsa eingeladen.

Osterbild malen

Der Rundgang ist eine Initiative der St. Nikolai-Kirchengemeinde, unterstützt vom Team des Jugendzentrums und der Tourist-Information, das Vorgehen ganz einfach: Im Vorraum der Tourist-Information sind Laufzettel ausgelegt.

Mit diesen ausgerüstet können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann auf eine interessante Entdeckungstour am Wegesrand aufmachen.

Preise gewinnen

Als erste Station soll am Gymnasium Pädagogium mit Straßenmalkreide ein großes, buntes Osterbild entstehen. Mehr soll zu den Aktionen aber nicht verraten werden. Wer möchte, kann ein schönes Foto von seinem Osterspaziergang am Ende an die Tourist-Info per E-Mail info@bad-sachsa-urlaub.de senden, es werden kleine Preise verlost. Aber so wartet für für Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende des Ausfluges ein kleines Präsent.

Ganz wichtig ist den Organisatoren aber eines: es wird dringend darum gebeten, bei der Teilnahme die aktuell gültigen Corona-Vorschriften einzuhalten.