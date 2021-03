Bad Sachsa: Mann wird angegriffen und durch Schläge verletzt

Bad Sachsa. Ein Mann ist am Freitag in Bad Sachsa Opfer einer Körperverletzung geworden. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

In Bad Sachsa ist ein 40 Jahre alter Mann am Freitagmittag gegen 11.50 Uhr von zwei Männern angegriffen und durch Schläge ins Gesicht nicht unerheblich verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Angriff ereignete sich demnach in der Bismarckstraße in Höhe des Schmelzteiches. Ersten Ermittlungen zufolge saß der 40-Jährige auf einer Parkbank, als ihn die beiden Täter attackierten und mit Fäusten traktierten. Der Angegriffene konnte sich in einem günstigen Moment in das Foyer eines angrenzenden Hotels retten. Die Täter flüchteten.

Das Motiv für die Tat ist bislang noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an, so die Polizei. Zeugen, die den Tatablauf, die anschließende Flucht der beiden Angreifer oder auch andere Beobachtungen gemacht haben, die für die weiteren Ermittlungen sachdienlich sein könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524/9630 in Verbindung zu setzen. jk