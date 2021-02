Kleiner Karnevalsumzug in Walkenried

Weder in den überregionalen Karnevalshochburgen in Düsseldorf und Köln, noch in den lokalen wie Pöhlde, konnten die Narren aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr beim Rosenmontagsumzug ausgelassen feiern.

Dass man auch unter den Bedingungen der Pandemie seinen Spaß am närrischen Treiben haben kann – und das sogar trotz starkem Wintereinbruch, bewies Thomas Hollburg aus Walkenried. Kostümiert und auf Skiern unternahm er den wohl kleinsten und kürzesten Umzug der etwas anderen Art in der Region. dx