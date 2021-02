In Bad Sachsa: Kontaktlos Bücher ausleihen

Bad Sachsa. Das Team der Stadtbibliothek Bad Sachsa bietet einen neuen Service in Zeiten der Corona-Pandemie für die Ausleihe an.

Die Corona-Pandemie erfordert neue, kreative Lösungen in allen Belangen: Und aus diesem Grund bietet auch das Team der Stadtbibliothek in Bad Sachsa ab sofort eine kontaktlose Buchausleihe an. Das Vorgehen ist dafür recht einfach: Wer dieses Angebot nutzen möchte, vereinbart während der regulären Öffnungsstunden (Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 10 bis 12 Uhr sowie Freitag von 15 bis 18 Uhr) unter der Telefonnummer 055232444 einen Termin, an welchem er zu der Bibliothek kommen kann.

Das Bibliotheksteam stellt dem Leser eine Büchertasche zusammen. Sowohl die Übergabe, als auch die Rückgabe der Bücher findet kontaktlos statt. Auch der neue Bürgermeister Daniel Quade hat sich bereits für einen Leseausweis angemeldet. Das Bibliotheksteam freut sich schon sehr auf viele Ausleihen und hat eine Menge toller neuer Bücher im Angebot.