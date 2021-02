Auf der L604 zwischen Bad Sachsa und Walkenried prallte am späten Morgen des 1. Februar ein Pkw gegen einen Lkw.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß zerstört, die Autofahrerin wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Für die Bergung der Fahrzeuge wurde die Straße drei Stunden gesperrt. dx