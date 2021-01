Hilferuf vom Harzfalkenhof: Tiere haben Hunger, Spenden benötigt

Eine Herausforderung eingehen, den Harzfalkenhof wieder aufblühen lassen – mit diesen Zielen hat der Schweizer Rochus Brotzer im März 2020 die Anlage in Bad Sachsa übernommen – und wurde durch das Corona-Virus und die Auswirkungen der Pandemie jäh ausgebremst. Kaum hatte er übernommen musste er im gleichen Monat wie die Zoos und Tierparks überall in Deutschland seine Pforten schon wieder schließen. Die paar Monate, die der Harzfalkenhof zwischendurch wieder öffnen konnte, seien gut verlaufen – doch seit November 2020 ist der Greifvogelpark wieder geschlossen für die Öffentlichkeit – mit harten Folgen: „Unsere Pläne für den Winter wurden damit aufgehoben und Gelder aus Corona-Hilfspakten haben wir bis zum heutigen Tag nicht erhalten“, findet Rochus Brotzer deutliche Worte. Dabei benötigt er dringend Einnahmen: „Die Tiere haben Hunger. Auch die Mitarbeiter können nicht in Kurzarbeit gehen, da tägliche Arbeit wie die Pflege oder das Training mit den Vögeln weitergehen müssen“, beschreibt der Falkner aus Leidenschaft die schicksalsschwere Situation. Aus diesem Grund richtet er auch einen Appell an die Öffentlichkeit: „Ehrlich gesagt sind wir jetzt an einem Zeitpunkt angelangt, an dem wir auf Spenden aus der Bevölkerung angewiesen sind – fürs Futter, für alles, um den Harzfalkenhof am Leben zu erhalten.“

Spenden können helfen, wie auch Patenschaften für die Tiere

Zu diesem Zweck hat Rochus Brotzer auch ein Spendenkonto eingerichtet. Unter den Kontodaten DE29 2699 1484 0102 0129 02 können Interessierte bei der Volksbank im Harz Unterstützung überweisen. Aber auch auf andere Weise kann den Tieren geholfen werden: Es können weiterhin Patenschaften für Greifvögel übernommen werden, eine Aktion, die bereits im vergangenen Jahr gut ankam. „Die Vögel können auch mehrere Paten haben.“ Der Jahresbeitrag beinhaltet, dass der Pate kostenfrei die Anlage bzw. seinen Vogel besuchen, die Flugshows anschauen kann – sofern dies wieder möglich ist.

Aber auch im Bereich Merchandising ist der Harzfalkenhof aufgestellt und bietet Wege zur Unterstützung an. Es gibt beispielsweise einen Kalender mit den Tieren für das Jahr 2021 sowie eine Blu-Ray mit Aufnahmen von Flugvorführungen und vielem mehr.

80 Vögel leben aktuell auf dem Harzfalkenhof

Rochus Brotzer will gemeinsam mit seiner Familie, seiner Geschäftspartnerin Bernadette Steiner und der Auszubildenden Jacqueline Wriedt aber weiterhin alles daransetzen, dass seine geliebten Vögel – aktuell leben 80 Tiere vom kleinen Sperlingskauz bis zum großen Schneegeier, die mit ihrer mächtigen Spannweite beeindrucken – so gut es geht durch die Corona-Pandemie kommen.

Dabei ist das Team trotz der widrigen Umstände im Jahr 2020 noch über einige Strecken gut durchgekommen. Nach der Schließung zum Auftakt durfte der Park später wieder öffnen, die besonders eindrucksvollen Flugvorführungen für die Besucher aber erst Ende Juli wieder starten, „was wirtschaftlich schon schwer war“. Die Monate August, September und Oktober hingegen seien sehr gut verlaufen, man habe alle Kosten decken können.

Doch mit dem November und dem Lockdown light und der weiteren Verschärfung seien alle angedachten Pläne ins Nichts verlaufen. Und Ideen hat das Team vom Harzfalkenhof einige: Greifvogelwanderungen, Falknertage, Besuche in Schulen und Kindergärten nennt er unter anderem. Auch für Shootings mit den Greifen oder für Hochzeiten stünden die Tiere und das Team zur Verfügung.

Falkner aus Leidenschaft

Dass Rochus Brotzer seinen Beruf im wahrsten Sinne des Wortes aus Berufung ausübt, wird schnell klar, wenn er über seine Tiere spricht: „Wisst ihr, was das Schönste in der Falknerei ist? Das Vertrauen, von einem wildfremden Geschöpf, dass mit seiner Druckkraft in den Füßen völlig überlegen ist zu gewinnen, eine innige Bindung einzugehen – ein Leben lang.“ Diese Worte schrieb er im Anschluss an das erste Treffen mit einem neuen Riesenseeadler-Weibchen auf Facebook.

Zu sehen ist seine Passion für den Umgang mit Greifvögeln aufgrund der Corona-Pandemie vorerst auch nur über das Internet. Der Falknermeister, der bereits seit als Kind den Umgang mit den Vögeln und der Jagd kennenlernte und seit 20 Jahren den Beruf ausübt, zeigt viel seiner Arbeit auf Facebook.

Die Idee nach Bad Sachsa zu ziehen sei im vergangenen Jahr gekommen, als er hörte, dass die bisherigen Betreiber der Anlage in den Ruhestand gehen möchten. Nach Rücksprache mit seiner Familie und auch seiner Geschäftspartnerin Bernadette Steiner, die er auch als Falknerin ausgebildet hatte, habe man sich dazu entschlossen, die neue Herausforderung zu suchen.

Erfolgreich in der Schweiz gearbeitet

Dabei kann Rochus Brotzer bereits auf ein bewegtes Leben als Falkner zurückblicken: In der Schweiz hatte er sich bereits eine Falknerei aufgebaut, die etwa 40 Vögel umfasste, mit denen er unter anderem Teil vom CSIO im Hallenstadion Zürich mit meiner Flugshow war.

Dazu kam die Zucht diverser Falkenarten und die Teilnahme an Auswilderungsprojekten für bedrohte Arten. In der Landes Jagdschule in Dornsberg durfte Brotzer zudem Dozent für Schüler der Jagdlehrgänge und Falknerlehrgänge sein und ihnen verschiedene Themen wie Artenschutz nahebringen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen können Interessierte auf der Homepage des Harzfalkenhof bzw. der Facebook-Seite erhalten.