Walkenrieder Grundschüler beschenken Bewohner des Altenheims

Geschenke gibt es normalerweise eher von Erwachsenen für Kinder. In Walkenried kam es jüngst hingegen zu einem besonderen Rollentausch. Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Walkenried hatten für die Bewohner des Seniorenheimes Harzblick im Klosterort zum Jahreswechsel einen ein Teelicht-Halter aus Gips gebastelt - und natürlich bestückt mit batteriebetriebenen Teelichtern.

Die Übergabe der kleinen Aufmerksamkeiten, mit denen die Schülerinnen und Schüler auch zeigen wollen, dass sie in der Corona-Krise an die Bewohnerinnen und Bewohner in dem Seniorenheim nicht vergessen, erfolgte stellvertretend durch die Vorsitzende des Fördervereins der Grundschule, Simone Koblitz, an die Heimleiterin Siegrid Hofer. Diese bedankte sich im Namen der Einrichtung für die tolle Idee und die Geschenke mit Worten wie auch einer kleinen Spende. Die Aktion soll, wie bei dem Termin ebenfalls mitgeteilt wurde, keine einmalige Angelegenheit bleiben.

Weitere Aktionen sind geplant.

Siegrid Hofer erklärte, dass eine weitere Zusammenarbeit zwischen der Schule und dem Altenheim geplant ist „und ich freue mich schon jetzt auf weitere gemeinsame Aktionen“.

Wer die Arbeit des Fördervereins der Grundschule Walkenried unterstützen möchte, der erhält online unter www.grundschule-walkenried.de/foerderverein/ weitere Informationen. Da aufgrund der Corona-Pandemie keine Veranstaltungen vorgenommen werden konnten, ist man vor allem auf Spendengelder für die vielfältige Arbeit des Vereins angewiesen.