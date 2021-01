Die „Strabs“ sollen landesweit abgeschafft werden

Die Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde Walkenried sind Geschichte. Die IG vor Ort möchte dies in ganz Niedersachsen erreichen.

Walkenried Nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der Gemeinde Walkenried will die IG sich für eine Ende auf Landesebene stark machen.

Seit dem 1. November 2016 gibt es in der Gemeinde Walkenried keine Straßenausbausatzung – und dabei wird es auch bleiben. Mit 11:1-Stimmen hat sich der Gemeindetrat auf seiner Sitzung Anfang Juni diesen Jahres dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung keine neue Satzung erstellen soll. Damit bleibt die Gemeinde Walkenried die erste Kommune im Landkreis Göttingen, die seit dem 1. November 2016 – dem Tag, an dem die Fusion von der Samt- zur Einheitsgemeinde vollzogen wurde – ohne ein solches Gebührenregelwerk ist. Im Februar 2019 stand das Thema noch einmal auf der Tagesordnung des Gemeinderates, wurde jedoch nach Protesten der Interessengemeinschaft (IG) Strabs-freies Walkenried, abgesetzt. Deren Mitglieder sind in der Bilanz zum Jahr 2020 natürlich erfreut, dass man es geschafft habe, dass die Politik vor Ort sich gegen die Straßenausbaubeiträge gestellt habe. Allerdings, so stellt IG-Sprecher Steffen Blau fest, gebe es Hinweise, dass die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen darauf dränge, dass eine neue Satzung zur Erhebung von Beiträgen für Verkehrsanlagen auf die Tagesordnung des Gemeinderates komme. Hier, so betont Blau, werde die IG sehr wachsam die örtliche Politik verfolgen.

Resolution im Gemeinderat einbringen

Nach dem Erfolg bislang wollen die Mitglieder des Bündnisses sich zusammen mit den landesweit rund 85 Bürgerinitiativen und Interessengemeinschaften, die im „Niedersächsischen Bündnis gegen Straßenausbaugebühren (NBgS)“ zusammengeschlossen sind, ihre Arbeit darauf konzentrieren, dass mit der Landtagswahl 2022 die Straßenausbaugebühren wie bereits in zehn weiteren Bundesländern für alle Städte und Gemeinden in Niedersachsen abgeschafft werden - bei gleichzeitiger Kompensation der ausfallenden Gebühren durch das Land für die Gemeinden. Aus diesem Grund werde man, so heißt es weiter in einer Pressemitteilung der IG STRABS-freies Walkenried, wie viele andere Mitstreiter im Land auch, eine Resolution in den Gemeinderat einbringen, wonach dieser die Niedersächsische Landesregierung darum bittet, eine neue Entscheidung zur Übernahme der kommunalen Straßenausbaukosten durch den Landesetat zu erwirken.

In Ausblick freut man weiterhin darüber, dass in der Kreisstadt Göttingen, eine der größten Städte in Niedersachsen, auch zum 1. April 2021 die Straßenausbaubeiträge abgeschafft werden. „Das ist ein Erfolg des NBgS“ analysiert Steffen Blau. Die Bündnispartner hatten zusammen mit den Vertretern des Vereins Haus & Grund in Göttingen mehrfach vor dem Rathaus der Universitätsstadt demonstriert sowie die sieben Fraktionen des Göttinger Stadtrates mit Informationen versorgt.

Monatstreffen weiterhin ausgesetzt

Die Arbeit, erläutert IG-Sprecher Steffen Blau weiter, „ist sehr vielfältig und umfangreich, deshalb bittet er alle Mitglieder und Unterstützer auch im kommenden Jahr um tatkräftige Mithilfe.“ Sobald es die Regelungen im Rahmen der Corona-Pandemie wieder zulassen wolle man im Jahr 2021 auch die monatlichen „Montagssitzungen“ im Vereinsheim des VfB Südharz wieder aufnehmen. Die Informationstreffen mussten aufgrund der Krise und der Kontaktbeschränkungen im Jahr 2020 weitgehend eingestellt werden. dx