Gemeinde Walkenried führt Niederschlagswassergebühr ein

Nach Regenfällen fließt Wasser in die Kanalisation. In der Gemeinde Walkenried wird für die Entsorgung ab dem 1. Januar 2021 eine Gebühr fällig.

Regen fehlt seit Jahren in der gesamten Region und dies bereitet Sorgen. In der Gemeinde Walkenried sorgt der Niederschlag jedoch in der Politik ebenfalls seit Jahren für erhitzte Gemüter, dass aber aus anderen Gründen. Zum 1. Januar 2021 wird die neue, sogenannte Niederschlagswassergebühr eingeführt, die im Fokus der Diskussion stand. Mehrheitlich mit 9:5-Stimmen hat der Gemeinderat Walkenried die neue Abwassergebührensatzung beschlossen, in der auch die neue Gebühr und die dafür zugrunde liegenden Bestimmungen eingebaut wurden. Konkret beträgt die neue Gebühr 0,14 Euro pro Kubikmeter.

Gemeinde hat Hauseigentümer befragt

Grundlage für die Berechnung der neuen Gebühr waren die Flächenermittlungsbögen, die seitens der Gemeindeverwaltung im Sommer diesen Jahres an die Hauseigentümer in Walkenried, Wieda und Zorge verteilt wurden. Mittels eines Luftbildes wurden die Eigentümer aufgefordert anzugeben, welche Flächen auf ihrem Grundstück versiegelt sind beziehungsweise wohin Niederschlagswasser abläuft – ob in einen Regenwasserkanal oder beispielsweise eine Zisterne auf dem Grundstück.

Und auch wenn die neue Niederschlagswassergebühr sicher gerade auch bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Gemeinde Walkenried aufgrund der insgesamt hohen Kosten für die Abwasserentsorgung für Diskussionen sorgt, eigentlich sollte diese bereits kassiert werden.

Bürgermeister: "Gebühr hätte vor 20 Jahren schon eingeführt werden müssen"

In seiner Sitzung Ende des Jahres 2017 hatte der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen die Einführung bereits zum 1. Januar 2020 beschlossen. Und selbst damit sei die Gemeinde spät dran, wie der damalige Gemeindebürgermeister Dieter Haberlandt in der Sitzung vor drei Jahren mitteilte. „Wir hätten die Niederschlagswassergebühr schon vor mindestens 20 Jahren einführen müssen. Auch im Sinne des Gesetzes gilt es, bevor man Steuern erhebt, Gebühren einzuführen.“

Dass es mit der Erstellung der Gebühr jüngst so lang dauerte lag auch daran, dass seitens der Verwaltung erst einmal Kataster über die Niederschlagswasserkanäle und deren Zustand in Walkenried, Wieda und Zorge erstellt werden mussten. Eigentlich hätte es dies ebenfalls schon seit Jahrzehnten geben müssen, "es wurde aber nie erstellt", verdeutliche Dieter Haberlandt damals.

Kreisverwaltung verlangt verbindlichen Zeitplan

Dass das Thema überhaupt wieder in den Fokus geriet, hing, wie der Bürgermeister damals offen zugab, auch mit der Sanierung der Ortsdurchfahrt in Walkenried zusammen. In seiner Genehmigung des Haushalts habe der Landkreis Göttingen ausdrücklich verfügt, dass die Kreditaufnahme von knapp 873 000 Euro seitens der eigenen Maßnahmen der Gemeinde zur Umsetzung der Sanierung nur dann genehmigt würden, wenn die Kommune verbindlich einen Zeitplan zur Einführung der Niederschlagswassergebühr vorlege und beschließe. Aus diesem Grund wurde in der Sitzung im Dezember 2017 mehrheitlich das Votum für die Einführung zum 1. Januar 2020 getroffen. Umgesetzt wird dies nun zum 1. Januar 2021.