Schnee sorgt für besondere Atmosphäre im Krippendorf Wieda

Am 2. Weihnachtstag hat es auch im Krippendorf Wieda etwas geschneit.

Wieda Nicht nur auf dem Brocken kann man sich über Schnee zu Weihnachten freuen. Auch in anderen Orten im Harz freut man sich über Schnee.

Es hat doch geklappt mit dem Schnee zu Weihnachten. Vor allem auf dem Brocken hat es passend zum Fest reichlich geschneit bei Temperaturen um die minus vier Grad Celsius. Dies zog auch Massen an Gästen aus der gesamten Region an, die die freien Tage für einen Tagesausflug nutzen. Aber nicht nur auf Brocken konnten während der Feiertage reichlich Besucher gezählt werden, auch in anderen Orten, wie unter anderem dem kleinen Wieda, wurden viele Tagesgäste registriert. Die übergroßen, im Ort verteilten Krippen sowie die speziell entlang der Ortsdurchfahrt liebevoll geschmückten Häuser waren und sind ein begehrtes Fotomotiv. Und immerhin wenigstens zum 2. Weihnachtstag hat es auch im Krippendorf Wieda etwas geschneit. dx