Krippenweihnacht in Wieda: Werbebanner gestohlen

Sie ist eine Institution geworden in der Weihnachtszeit im Südharz: die Krippenweihnacht in Wieda. Auch in diesem, dem 16. Jahr, können sich Gäste und Einwohner an den übergroßen Krippen sowie dem geschmückten Ort erfreuen. Eine Besonderheit war bislang, dass es zu keinen nennenswerten Beschädigungen oder Diebstählen bei den Exponaten gekommen ist. Doch im Jahr 2020 ist das anders: Zum vierten Mal wurde eine Einrichtung der Krippenweihnacht Ziel eines Angriffs. Konkret wurde von einem Bauzaun an der Straßenkreuzung nach Bad Sachsa ein Werbetransparent gestohlen. Hauptorganisator Klaus-Erwin Gröger erklärt, dass dies vermutlich in der Nacht vom 14. auf den 15. Dezember erfolgte.

Erster Fall von Vandalismus bereits im Januar

Bereits Anfang Januar diesen Jahres wurde ein historisches Herbergsschild demontiert und in den Fluss Wieda geworfen. Es konnte nicht geborgen werden. Nachdem im Frühjahr dann das Kupferdach der Krippendorflaterne entwendet und im Sommer ein Sicherheitsglas der Laterne zerstört wurde, galt nun der Angriff der Bauzaun-Werbung. In allen Fällen wurde Anzeige bei der Polizei erstattet.

Gröger ärgert dabei vor allem, dass es in diesem Jahr so gehäuft zu Angriffen kommt. In den 15 Jahren zuvor waren lediglich drei Hinweisschilder zu den Krippen verschwunden. "Vermutlich waren dies Souvenirjäger", vermutet er.

Wer Beobachtungen zu dem jüngsten Diebstahl des Werbebanners gemacht hat, ein auffälliges Fahrzeug im genannten Zeitraum in diesem Bereich gesehen hat, wird gebeten, dies der Polizei in Walkenried unter der Telefonnummer 05525-959860 zu melden. dx

