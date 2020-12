Das essen die Menschen im Südharz an Heiligabend am liebsten

Das Essen ist am Heiligen Abend für die Deutschen von zentraler Bedeutung: Die einen zelebrieren stundenlang ihre Kochkünste, die anderen halten es eher praktisch, um mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Das bescheidenste unter den Weihnachtsessen, doch gleichzeitig auch das beliebteste: Würstchen mit Kartoffelsalat. Laut einer aktuellen Umfrage des Erlebnisanbieters Mydays zu den Essgewohnheiten der Deutschen an Weihnachten kommt der Klassiker bei 27 Prozent der Befragten an Heiligabend auf den Tisch. Unsere Zeitung hat auch bei bekannten Personen aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried nachgefragt, was bei ihnen an Heiligabend auf den Tisch kommt. Und die kleine Umfrage zeigt, dass auch hier der Klassiker Kartoffelsalat und Würstchen in den meisten Haushalten angeboten wird. Aber es gibt auch einige, die davon abweichen.

Klaus Liebing, Ehrenlandrat des Landkreises Göttingen: Bei uns wird nichts extra Spezielles geben. Vorab werden wir Scampi essen und im Anschluss gibt es eine Thüringer Schlachteplatte und ein paar weitere regionale Köstlichkeiten.

Daniel Quade, Bürgermeister Bad Sachsa: An „normalen“ Weihnachten koche ich für die ganze Familie (Eltern, Schwiegereltern, meine Oma und meinen Bruder). Dabei habe ich immer etwas anderes gekocht. Aufgrund der Personenbeschränkung ist dieses Jahr alles anders. So bleibt auch unser Herd kalt und wir unterstützen die örtliche Gastronomie. Wir haben Pfefferrahmschnitzel und Gänsebraten beim Hotel Lindenhof bestellt. Mein Sohn Fynn möchte Pommes essen.

Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried: Bei uns gibt es weiße Bratwurst mit Kartoffelsalat. Dies ist ein mix aus den Traditionen unserer Elternhäuser: bei meiner Frau gab es immer weiße Bratwurst mit Sauerkraut und Kartoffelpüree, bei meinen Eltern Kartoffelsalat und Bockwust. Daraus ist der neue Mix entstanden. Für unsere Tochter gibt es zudem seit einiger Zeit noch eine vegetarische Variante.

Nicole Goldhorn, Rektorin der Grundschule Bad Sachas: Bei uns gibt es schon ganz viele Jahre Fischfilet im Bierteig, dazu Kartoffelsalat und Nudelsalat. Da mein Mann am Heiligabend immer Schnitzel kannte, gibt es nun beides - Fisch und Schnitzel. Vorweg gibt es immer Bruschetta und zum Nachtisch traditionell Obstsalat und einen weihnachtlichen süßen Abschluss.

Conny Böge, Vorsitzender des Fanfarenzuges Neuhof: Normal ist am Heiligabend immer ein fester Ablauf bei uns. Die Kinder kommen, wir gehen gemeinsam mit den Großeltern in die Kirche und im Anschluss essen beim Asiaten. Aufgrund der Pandemie, der begrenzten Plätze und des Alters der Großeltern werden wir erstmalig nicht in die Kirche gehen, sondern uns einen Gottesdienst von unserem verwandten Pastor aus Emden online anschauen. Gekocht wird dieses Jahr Filet, bevor es zur Bescherung unter dem Weihnachtsbaum geht.

Sylvia Köhler, Jugendpflegerin in der Gemeinde Walkenried: Wir halten an der Tradition meiner Oma fest und essen an Heiligabend Kartoffelsalat und Würstchen, sogar in vegetarischer Alternative. Franziska Kügler, Oberstufenkoordinatorin am Gymnasium Pädagogium Bad Sachsa: Bei uns gibt es Heiligabend tatsächlich Kartoffelsalat und Bockwurst. Die Feiertage stehen noch nicht fest, wir haben einiges im Tiefkühler, das entscheidet sich spontan.

Simon Burger, Jugendpastor der Bäderregion: Bei uns in der Familie gibt es Raclette.

Bärbel Hinrichs, Pächterin im Märchengrund Bad Sachsa: Bei uns gibt es ganz traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen und zum Abend hin "buckligen Apfelkuchen".

Elke Baldenweck, Administratorin der Facebookgruppe Bad Sachsa hilft sich: Da mein Mann aus Frankreich (Elsass) stammt ist bei uns das Essen zu Heiligabend schon immer etwas Besonderes, Kartoffelsalat und Würsten wären undenkbar. Also gib es bei uns seit 40 Jahren schon Gans, Ente, oder Raclette, dazu Vorspeise und Dessert. Seitdem wir Kinder hatten, wurde immer vorm Fest abgestimmt, was wir essen. Jeder hatte eine Stimme und meist gewann die Raclette-Fraktion. Bratapfel mit Vanillesoße stand auch oft auf dem Speiseplan. Einmal waren wir so satt, dass die Äpfel im Backofen erst am 1. Feiertag zum Einsatz kamen. Seitdem die Kinder ihre eigene Familie haben und die Enkel dazu gekommen sind haben wir auch schon Fingerfood zubereitet, aber nicht 08 /15, sondern mit vielen kleinen leckeren Köstlichkeiten. Im letzten Jahr waren wir zum ersten Mal außer Haus zum Speisen. Es war schön mal nicht zu kochen, sondern sich verwöhnen zulassen. Es gab Gänsesüppchen, Gänsebraten, Klöße, Rotkohl, usw. Danach ging es dann in die warme Stube zur Bescherung. In diesem Jahr hatten wir wieder vor im Lindenhof zu speisen, aufgrund der Pandemie ist es aber leider nicht möglich, aber wir holen uns das Essen nach Hause.

Henning Illers, „Bienenmann“, aus Wieda: Da meine Frau und ich arbeiten müssen, machen wir Würstchen mit Kartoffelsalat.