Eine neue Linde steht am Dorfplatz in Tettenborn

Im Spätherbst dieses Jahres wurde am Dorfplatz in Tettenborn eine neue Linde gepflanzt. Zuvor schmückte diese historische Stelle 145 Jahre lang die mächtige Kaiserlinde. Über die Geschichte der alten Linde hat nun Tettenborns Ortsheimatpfleger Burkhard Schmidt recherchiert und uns seine Ergebnisse in einem Bericht zur Verfügung gestellt.

„Wenn Bäume kurz vor der Fällung ihre Lebensgeschichte erzählen könnte, dann würde das Erzählte der alten Dorflinde im Dorfzentrum von Tettenborn nicht nur aus ein paar wenigen Worten bestehen“, schreibt Schmidt. „An den Anblick der großen, mächtigen Kaiserlinde, die in den vergangenen Jahrzehnten durch falschen Baumschnitt viel von ihrem Ansehen verloren hat, hatte sich die Bevölkerung trotzdem gewöhnt. Sie gehörte zum Ortsbild des Dorfes.“ Im August vergangenen Jahres kam das Ende der 145 Jahre alten Linde: Sie musste gefällt werden, weil sie im Inneren hohl war und eine Gefahr darstellte. „Nach Einschätzung des Landschaftsgärtners könnte die Ursache der Innenfäulung die Pflasterung rund um den Standort und die damit verbundene Beschädigung des Wurzelwerks gewesen sein“, so Schmidt.

Auf Vorschlag eines Einwohners einigte man sich auf die Pflanzung eines neues Baumes, der im Spätherbst dieses Jahres durch ein städtisches Gartenbauunternehmen gepflanzt wurde. Zunächst wurde der noch verbliebene Baumstumpf beseitigt, dabei stieß man in etwa einem halben Meter Tiefe auf alte Pflastersteine. In Tettenborn hatte es einst weit mehr als zehn Steinbruchhandwerksunternehmen gegeben, die Pflastersteine für Straßen, Plätze oder Höfe herstellten. Nach dem Entfernen des alten Wurzelwerks und der Pflasterung wurde die neue etwa zweieinhalb bis drei Meter hohe Winterlinde eingesetzt.

Die Linde maß etwa zweieinhalb bis drei Meter. Foto: Burkhard Schmidt

Zu der alten Kaiserlinde schreibt Schmidt: „Aus Niederschriften wissen wir, dass die Veteranen aus dem Deutsch-Französischen-Krieg von 1870/71 ein Zeichen setzen wollten. Wie überall in Deutschland entstand auch in Tettenborn 1874 ein Kriegerverein, in dem sich die Veteranen zur Geselligkeit trafen. Als Zeichen ihrer Zusammengehörigkeit pflanzten sie am Dorfbrunnen vor dem Gutsgelände des Rittergutsbesitzers Hauptmann Matthießen eine Kaiserlinde. In all den Jahren wurde dann immer im Sommer ein kleines Festgelage an der Linde abgehalten.“

Die Namen der Kriegsteilnehmer sowie deren Orden und Ehrenzeichen können in einem Schaukasten in der St.-Andreas-Kirche Tettenborn eingesehen werden.

Aus der Kirchenchronik

In der Kirchenchronik steht laut Schmidt nachfolgendes des damaligen Pastors Lindenberg: „Am letzten Julisonntag des Jahres 1914 wurde in Tettenborn das 40-jährige Bestehen des Kriegervereins festlich begangen. Ca. 7 benachbarte Kriegervereine nahmen daran teil, ich Pastor Lindenberg hielt auf Liebaus Rasen vor einer großen Menschenmengen die Festrede; auch der Vorsitzende des Kreis-Kriegerverbandes, der Rechtsanwalt Bönning (Nordhausen), sowie die Herren Leutnant Tillesen (Clettenberg), Oberleutnant Lohoff, Leutnant Eckstein (Sachsa), Gutsbesitzer und Rittmeister Dr. Matthießen (Tettenborn) beteiligten sich mit großer auch durch das schlechte Wetter nicht getrübten Fröhlichkeit an der Feier. Wohl war am Tage vorher das Ultimatum Österreichs an Serbien abgelaufen, wohl lag es wie kriegerische Stimmung über der Versammlung, die auch in entsprechenden zündenden Reden zum Ausdruck kam, aber Niemandwohl hielt es für wahrscheinlich, das 8 Tage später schon der furchtbarste Krieg, den je die Welt gesehen, seinen Anfang genommen haben würde.“

Die alte Kaiserlinde am Dorfbrunnen in Tettenborn im Jahr 1907. Im Hintergrund ist die Stallung des Ritterguts zu sehen. Foto: Archiv Burkhard Schmidt

Und weiter sei dort zu lesen: „Unerträgliche, den Schlaf verschriehende Spannung lag auf den Gemütern, als die Lage sich immer mehr zuspitzte, und wie eine Befreiung von schweren Lasten wurde es von Allen empfunden, als unser Kaiser, der bis zum letzten Augenblick den Frieden mit allen Mitteln hatte erhalten wollte, der durch die Mobilisation der Russen bereits als sehr stark empfunden Bedrohung des Vaterlandes gegenüber, den Mobilmachungsbefehl erteilte“.

Von den bei der Feier ausgelassen feiernden Männern kehrten 34 nicht zurück. Diesen Dorfbewohnern wird jährlich – auch in Zeiten der Corona-Pandemie – zum Volkstrauertag gedacht und ihnen zu Ehren ein Kranz niedergelegt.

„Wenn die Pflanzung der Linde vor 145 Jahren zum Gedenken an den gewonnenen Krieg war, so kann es in diesem Jahr ein Zeichen zum Überstehen der Pandemie sein“, erklärt Burkhard Schmidt.