In Bad Sachsa: „Kuscheln gegen Corona“ wird ein großer Erfolg

Nicht nur Kinder, auch Erwachsene haben ihre Freude an Kuscheltieren – dies konnten die Mitglieder der Facebook-Gruppe „Bad Sachsa hilft sich“ auf besondere Art unter Beweis stellen: sie verteilten in den Senioren- und Pflegeheimen Haus Feierabend und Tannenhof in Bad Sachsa beziehungsweise dem m obilen Pflegedienst Lammmobil gespendete Kuscheltiere mit kleinen Grußbotschaften. Die Idee zu der Aktion „ Kuscheln gegen Corona “ ist einfach erklärt: „In der Zeit vom Lockdown sind viele von uns einsam, sind oft über Wochen allein mit wenig oder gar keinen Kontakt . In dieser Zeit greifen auch ältere Menschen zu einem Kuscheltier, der zugleich als Ansprechpartner wie auch Trostspender dienen kann“, erklärt Elke Baldenweck von der Facebook-Gruppe.

Personal und Bewohner zeigen sich extrem gerührt Das Konzept ging dabei vollends auf: „Unsere kognitiv erkrankten Menschen werden sich riesig über ihren neuen Freund an ihrer Seite freuen", versicherte Pflegedienstleiterin Carola Knotek von der Diakonie Wolfsburg bei der Übergabe durch das Team im Haus Feierabend. ️Auch Klaus-Günter Lamm und Tanja Becker vom mobilen Pflegedienst waren sichtlich gerührt und beeindruckt von der Benefizaktion und freuten sich schon auf die Gesichter ihrer alleinlebenden, hilfebedürftigen Menschen , die sie täglich rund um die Uhr betreuen . Auch im Tannenhof wurden wurden die Verantwortlichen der Facebook-Gruppe von Pflegedienstleiterin Sabine Siemon und Madeleine Ostwald (Verantwortliche für Qualitäts- und Öffentlichkeitsmanagement), freudestrahlend erwartet. Die Neugierde der Heimbewohner und dem Personal war groß um zu erfahren, was Britta Richter und Carsten Zühlke mitgebracht hatten. Und so bekam Heimbewohnerin Regina Scholz auch gleich ihren geliebten „Hans" ausgehändigt, „es war Liebe auf den ersten Blick", waren sich alle Beteiligten einig. „Als erwachsener Mann könnte man heulen, wenn man hört , dass manche Leute seit Jahren keinen Besuch hatten, oder aber keine Angehörigen mehr leben", fasst Carsten Zühlke von der Facebook-Gruppe sichtlich bewegt seine Eindrücke zusammen.