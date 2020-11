So funktioniert die Bürgermeister-Wahl in Bad Sachsa

In Bad Sachsa steht eine wichtige Veränderung an: Nach mehreren Jahren ohne einen regulären Bürgermeister wird am Sonntag, 22. November, ein neuer gewählt. Die 6.400 wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner können dabei zwischen Sven Jung (CDU), Frank Kellner (SPD) und Daniel Quade (FDP) wählen. Bislang sieht es nach einer großen Wahlbeteiligung aus, denn bis Dienstag wurden bereits 1.100 Briefwählerinnen und Briefwähler gezählt, was aber auch an der Corona-Pandemie liegen kann.

Hygienekonzept beachten

In Zeiten von Covid-19 musste daher auch ein besonderes Hygienekonzept für die Wahl ausgearbeitet werden, das auch vom Gesundheitsamt der Stadt Göttingen genehmigt worden ist. Unter anderem sieht dieses vor, dass alle Personen, die Zutritt zum Wahlraum begehren, eine Mund-Nase-Bedeckung tragen müssen. Auch auf das Abstandsgebot von 1,5 Metern zur nächsten Person ist zwingend zu achten.

Die Kennzeichnung der Stimmzettel sollte möglichst mit einem eigenen Schreibwerkzeug erfolgen. Hat jemand dieses vergessen, wird ihm eines durch den Wahlvorstand zur Verfügung gestellt.

Wahllokale und Briefwahl

Für die Stimmabgabe stehen die aus der Vergangenheit bekannten Wahllokale in Rathaus, Stadtbibliothek, Grundschule, Ev. Bambi-Kindergarten (alle Bad Sachsa), dem Ev. Gemeindehaus (Tettenborn) sowie Dorfgemeinschaftshaus (Neuhof) bereit. Einzige Ausnahme bildet Steina: Dort können die Wählerinnen und Wähler erstmals ihr Votum in der neu errichteten Dorfstube neben der Kirche abgeben. Die Briefwähler können ihren Stimmzettel im Lutherhaus, Kirchstraße 24, in Bad Sachsa abgeben. Geöffnet sind die Wahllokale am 22. November von 8 bis 18 Uhr.

Einwohnerinnen und Einwohner, die ihr Votum, wer neuer Chef im Bad Sachsaer Rathaus werden soll, lieber per Briefwahl abgeben möchten, können die notwendigen Unterlagen noch bis kommenden Freitag, dem 20. November, 13 Uhr, beim Wahlamt der Stadtverwaltung, E-Mail buergerservice@bad-sachsa.de , anfordern.

Was passiert im Fall einer Stichwahl?

Sollte keiner der Kandidaten am Sonntag eine absolute Mehrheit mit über 50 Prozent der Stimmen erreichen, wird es eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen geben.

Das weitere Vorgehen ist wie folgt: Am Montag, 23. November, tritt ab 17 Uhr öffentlich im DGH in Neuhof der Wahlausschuss zusammen, um das Ergebnis der Wahl festzustellen. Sollte wie erwähnt kein Kandidat die notwendige Mehrheit erlangt haben, wird der Termin für die Stichwahl festgelegt. Vorgesehen ist der 6. Dezember – und das als reine Briefwahl.

Hiermit endet auch die Wahlkampfberichterstattung unserer Zeitung im Vorfeld der Wahl des neuen Bürgermeisters.

Nutzen Sie das Wahlrecht Kommentar von Thorsten Berthold Nutzen Sie das Wahlrecht Kommentar von Thorsten Berthold Ihr Wahlrecht nutzen – nicht mehr und nicht weniger sollten die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Bad Sachsa am kommenden Sonntag. Denn die Teilnahme an einer Wahl, wie in diesem Fall der eines neuen Bürgermeisters in der Uffe-stadt, ist aus meiner Sicht demokratisches Grundrecht wie auch Pflicht gleichermaßen. Freie und unabhängige Wahlen sind leider in unserer eigentlich so aufgeklärten Welt keine Selbstverständlichkeit mehr. Man mag sich allein gar nicht vorstellen, welche Diskussionen im Südharz geführt werden könnten in Bezug auf den hohen Anteil von Briefwählern, würden wir uns wie die US-Amerikaner bei der Wahl ihres neuen Staatsoberhauptes anstellen. Wichtig ist hier vor Ort eben, dass möglichst viele ihr Votum abgeben. Denn betrachtet man die vielfältigen und zum Teil auch sehr großen Herausforderungen, vor denen der neue Bürgermeister stehen wird, ist es eben notwendig, dass möglichst viele der stimmberechtigten Bad Sachsaer ihrem Favoriten den Auftrag dazu erteilen.