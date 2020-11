Zankapfel Brandschutz: Museum in Zorge ist geschlossen

Das Heimatmuseum im Zacharias-Koch-Haus in Zorge ist bis auf Weiteres geschlossen . Der Grund ist hierfür aber nicht die Corona-Pandemie und deren Auswirkungen, sondern ein Streit zwischen dem Förderkreis , der das Heimatmuseum betreibt und der Gemeindeverwaltung in Walkenried . Stein des Anstoßes ist dabei vorrangig die Sicherstellung des Brandschutzes in dem Gebäude durch Schaffung eines zweiten Rettungsweges . Insgesamt geht es auch darum, ob und wenn wie das Gebäude saniert und für die Zukunft genutzt werden kann.

Aus Sicht der Verwaltung hat Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, eine klare Auffassung, die er sowohl dem Vorstand des Förderkreises, wie auch dem Ortsrat Zorge und Gemeinderat Walkenried mehrfach deutlich mitgeteilt habe.

Auflagen werden bereits seit den 1990er Jahren nicht erfüllt

„Ich möchte hier nochmals klarstellen, dass das Museum in diesem Gebäude niemals hätte betrieben werden dürfen, da die damalige Gemeinde Zorge die baurechtlichen Auflagen aus den 1990er Jahren nicht erfüllt hat.“ Diese seien damals auch schriftlich festgehalten worden und seien der Bauaufsicht bekannt. Daher hafte er persönlich für Gebäude und Museum. „Da ich vor kurzem schriftlich auf diesen Missstand hingewiesen wurde, muss ich handeln. Meine Pflicht wäre es, das Museum mit sofortiger Wirkung zu schließen und den öffentlichen Zutritt zu untersagen“, führt der Verwaltungschef in einem Schreiben jüngst weiter aus.

Da sich laut Wagner die Situation auch in den kommenden Jahren nicht verbessern, sondern eher verschlechtern werde – für die komplette Sanierung des Gebäudes rechnet man mit 400.000 Euro – stand Mitte Oktober der Schritt der Schließung unmittelbar bevor.

Das Gebäude beherbergt neben dem Museum auch die Touristinformation. Foto: Thorsten Berthold / HK

Diesem ist nun das Team vom Förderverein aus eigenen Schritten zuvorgekommen. Detlef Roggenbach (Vorsitzender) und Ruth Nutz (2. Vorsitzende) betonen im Gespräch mit unserer Zeitung, dass man das Museum nicht weiter öffentlich zugänglich halten wolle, bis vor allem das Thema Brandschutz geklärt sei. Dabei können die beiden Vorstände grundsätzlich auch die Meinung der Verwaltung nachvollziehen. Auch für sie ist es unverständlich, dass seit der Öffnung in den 1990er Jahren nichts von Seiten der damals Verantwortlichen in Politik und Verwaltung unternommen wurde, um die Situation zu klären, die Mängel an dem historischen Haus , dass der Gemeinde gehört, zu beseitigen. „Viel zu lange hat man die Augen verschlossen und gehofft, dass es sich schon irgendwie regeln wird“, erklärt auch Christopher Wagner ausdrücklich zur Vorgehensweise in der Vergangenheit .

Förderkreis will mit Fördermitteln eine Feuertreppe schaffen

Seit dem Sommer versucht der Förderkreis auf eigene Faust etwas zu unternehmen, um die Situation zu entschärfen. Konkret hat man sich Gedanken gemacht, den zweiten Fluchtweg in Form einer Feuertreppe zu schaffen. Finanziert werden soll dies über Fördermittel . Eine technische Zeichnung für das Vorhaben hat Detlef Roggenbach selbst erstellt und auch einen Kostenvoranschlag , der 20.000 Euro für das Vorhaben ausweist, hat der Verein ebenfalls selbst eingeholt.

In der Gemeindeverwaltung ist man auf der einen Seite erfreut über das Engagement , das der Förderkreis zeigt, muss aber auch darauf hinweisen, dass aus Sicht der Kommune es so nicht funktionieren wird. Zunächst, so erklärt Christopher Wagner müsse die technische Zeichnung wie die gesamten Unterlagen von einem Ingenieur vorgenommen werden, „das handhaben wir auf der Gemeinde auch nicht anders“. Auch sei eine Wendeltreppe, die der Verein vorgeschlagen hat, heute nicht mehr als Rettungsweg zulässig. Ein weiteres, anderes Problem sieht er bei den Fördermitteln. Für die Förderung müsste die Bestätigung der Demografiefestigkeit der Maßnahme erfolgen – genau jene könne die Gemeindeverwaltung aber nicht geben. Niemand könne garantieren, dass das Zacharias-Koch-Haus noch für die nächsten zehn Jahre zur Verfügung stünde. Es müssten geschätzt 400.000 Euro investiert werden für eine komplette Sanierung, „denn das Gebäude müssen wir komplett betrachten und nicht nur einen Teil“. Diese Gelder werde die Gemeinde Walkenried aber aller Voraussicht nach nicht aufbringen können in den nächsten Jahren.

Das Museum im Zacharias-Koch-Haus in Zorge musste geschlossen werden. Foto: Thorsten Berthold / HK

Vorstand fühlt ich allein gelassen

Genau diese Aussagen will man beim Förderkreis aber nicht gelten lassen. „Wieso lässt man uns nicht arbeiten, wenn wir es allein schaffen wollen. Wir verlangen noch nicht einmal nach Hilfe der Gemeinde“, erklärten Ruth Nutz und Detlef Roggenbach unisono.

Zudem verweisen sie darauf, dass erst im Jahr 2016 ein Mietvertrag für eine ehemalige Wohnung im Zacharias-Koch-Haus abgeschlossen wurde, der noch bis zum Jahr 2025 gilt. „Wenn alles nicht geht, dann hätte der Vertrag ja wohl auch nicht geschlossen werden dürfen“, machen die beiden Vorstände ihrem Ärger Luft. Christopher Wagner gibt ihnen in diesem Punkt auch Recht , dass sei ein Fehler gewesen, „aber diesen versuchen wir jetzt ja auch zu korrigieren“.

Appell des Vereins an den Ortsrat bleibt ungehört

Enttäuscht zeigen sich beide aber auch von der Politik, insbesondere vom Ortsrat . Im September noch habe man einen Appell verteilt, um, wie es darin heißt, den Ortsratsmitgliedern etwas ins Gedächtnis zu rufen, ehe Beschlüsse gefasst würden, die Unwiederbringliches zerstören. So verweisen sie darauf, dass Zorge seine Bedeutung in der Geschichte vor allem Zacharias Koch zu verdanken habe, der dafür gesorgt habe, dass Berg- und Hüttenleute in den Ort kamen. „Unsere Mitglieder haben uns aus hohem Verantwortungsgefühl für die besondere Geschichte unseres Ortes immer wieder finanziell unterstützt, so dass wir jetzt in der Lage sind, den erforderlichen zweiten Fluchtweg aus eigenen Mitteln zu bezahlen“, heißt es in dem Schreiben.

Eine Antwort auf dieses habe man aber von niemandem aus dem Ortsrat erhalten. „Wir würden uns wünschen, dass der Ortsrat Zorge genauso um das Zacharias-Koch-Haus kämpft, wie der Ortsrat Wieda um das dortige Kurhaus“ , erklären Detlef Roggenbach und Ruth Nutz. Gerüchten im Ort zufolge gebe es bereits wie eben auch in Wieda einen Kaufinteressenten für das Gebäude.

Vereine könnte das Gebäude selbst kaufen

In Bezug auf Gespräche , führt auch Christopher Wagner aus, dass der Verein diese mit den Vertretern im Orts- und Gemeinderat suchen solle, aber auch mit den Vertretern der Museen in Wieda und Walkenried.

„Vielleicht kann man gemeinsam eine Lösung finden, gar etwas neues schaffen“, erklärt der Verwaltungschef im Gespräch mit unserer Zeitung. Eine Option gebe es aus seiner Sicht noch: Der Förderkreis könnte auch das Zacharias-Koch-Haus erwerben. Auch dies sei eine mögliche Option .