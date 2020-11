Bürgerbegehren in Walkenried: Letzte Unterschriften abgegeben

Ja oder Nein – mit einer der beiden Antworten sollen die wahlberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner aus Wieda , Zorge und Walkenried über die Frage „Lehnen Sie die Fusion der Gemeinde Walkenried mit der Stadt Bad Lauterberg ab?“ entscheiden. Am 12. November gaben die drei Initiatoren des Bürgerbegehrens , Siegfried Gorlt, Angelika Geissler und Wolfgang Granatowski, ein zweites Paket an Unterschriften für ihren erhofften Bürgerentscheid ab . „Insgesamt 620 legen wir damit vor“, erklärte Siegfried Gorlt beim Termin der Walkenrieder Gemeindeverwaltung.

Bei der Übergabe diskutierten Gorlt und Grantowski gemeinsam mit Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters , darüber wie die Zukunft der Gemeinde Walkenried aussehen könne. Der Verwaltungschef ging dabei noch einmal darauf ein, was aus seiner Sicht ohne bzw. mit einer Fusion passieren könne. Auf die Nachfrage von ihm an die beiden Organisatoren des Bürgerbegehrens, welche konkreten Ideen sie hätten, wie die Kommune ohne Zusammenschluss in Zukunft weiter agieren solle, erhielt er allerdings keine Antwort.

393 gültige Unterschriften werden benötigt

Zunächst erklärte Christopher Wagner das weitere Vorgehen . Wie bei der Abgabe zuvor würden die Unterschriften auf ihre Gültigkeit durch die Mitarbeiter aus dem Ordnungsamt überprüft. Er geht davon aus, dass diese Aufgabe in der kommenden Woche abgeschlossen sei. Insgesamt 393 gültige Unterschriften benötigten die Organisatoren, damit das Quorum für das Bürgerbegehren erreicht wird. Wenn ja, wird der Hauptausschuss des Gemeinderates in einer Sitzung über die Zulässigkeit entscheiden und einen Termin für den Bürgerentscheid festsetzen. Dieser würde vermutlich im Januar 2021 erfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen würde vonseiten der Verwaltung präferiert werden, dass diese als reine Briefwahl vollzogen werden soll. „Dies hätte unter anderem den Vorteil, dass ich weniger Wahlhelferinnen und -helfer benötige“, erläutert Wagner, der davon ausgeht, dass aufgrund der Pandemie weniger Menschen bereit wären zu helfen – „erst recht da diese den gesamten Tag mit einer Mund-Nase-Bedeckung arbeiten müssen.“

In der Turnhalle der Grundschule Bad Sachsa wurden am 7. Juni 2020 die Stimmen des ersten Bürgerentscheides in der Geschichte der Stadt ausgezählt. Die Abstimmung erfolgte aufgrund der Corona-Pandemie als Briefwahl. Die Frage lautete: "Lehnen Sie die Fusion der Stadt Bad Sachsa mit der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg ab?" Foto: Thorsten Berthold / HK

Im Anschluss diskutierte der Verwaltungschef auch noch kurz mit Gorlt und Granatowski darüber, wie die Zukunft gestaltet werden soll. Dabei machte er eines klar deutlich: „Ich habe von allen Organisatoren der Bürgerbegehren, egal ob in Walkenried, Bad Sachsa oder Bad Lauterberg noch nicht einen Vorschlag bzw. Idee gehört, wie die Kommunen ohne Fusion ihre Zukunft gestalten sollen“, betonte er ausdrücklich. Zwar könne niemand genau sagen, was sich nach einem Zusammenschluss entwickele, man wisse aber sehr genau, was ohne passiere.

Finanzierung der Kommunen: Initiatoren sehen den Bund in der Pflicht

Dabei verwies Christopher Wagner darauf hin, dass ein Grundproblem beispielsweise bei den Finanzen daraus resultiere, dass die Kommunen im Südharz schrumpften, die Kosten , wie beispielsweise der Betrieb der Kläranlagen, die gleichen blieben – somit logischerweise die Kosten für die Menschen vor Ort anstiegen. Dem entgegnete Wolfgang Granatowski, dass laut Grundgesetz der Bund verantwortlich dafür sei, die Kommunen mit genügend finanziellen Mitteln auszustatten. Wagner betonte, dass dies vom Bund über die Bundesländer auch geschehe, beispielsweise durch die Bedarfszuweisungen . Auch das die Grundsteuer von Unternehmen nicht mehr vor Ort gezahlt werden müsse, prangerte Granatowski an, gab aber auch zu, dass dieses Problem nicht von den Verantwortlichen der Gemeinde Walkenried gelöst werden könne.

Christopher Wagner verwies aber auch darauf, dass im Südharz oftmals auch in der Politik die Meinung vorherrsche, dass das Geld von oben kommen müsse, man sich selbst und sein agieren aber nicht hinterfrage. Als Beispiel führte er an, dass der Kommune um weitere Einnahmen zu generieren, eigentlich nur die Erhöhung der Grundsteuer bleibe. „Selbst wenn wir vonseiten der Verwaltung das vorschlagen, wird es sicher wieder abgelehnt.“ Aber dann bräuchte es auch Gegenvorschläge , was unternommen werden solle.

Schulen, Kindergärten, Bürgerbüro und Feuerwehr: „Alles bleibt bei Bedarf geöffnet“

In Bezug auf Themen wie Schließung von Schulen , Bürgerbüro oder Feuerwehren , die oftmals von Fusionsgegnern angegeben würden, hatte der Verwaltungschef auch eine klare Meinung. „Die Feuerwehren sollen alle erhalten werden. Das Problem wird in Zukunft auch nicht sein die Gebäude zu erhalten, sondern genügend Feuerwehrleute zu finden.“

Auf der Sitzung des Gemeinderates Walkenried im August 2020 wurde die Zulässigkeit für ein Bürgerbegehren zur möglichen Zweierfusion von Walkenried mit der Stadt Bad Lauterberg festgestellt. Foto: Thorsten Berthold / HK

Beim Bürgerbüro, Schulen und Kindergärten betonte er hingegen, dass es hier um den Bedarf gehe, der dafür sorge, ob die Einrichtungen gebraucht würden. „Wenn aber Eltern ihre Kinder nach Hohegeiß und Bad Sachsa bringen, wird es irgendwann für unsere Grundschule in Walkenried gefährlich. Es ist bereits so weit gekommen, dass es statt zwei nur noch eine erste Klasse im kommenden Jahr geben wird.“

Gorlt: „Wir als Dorfgemeinschaft müssen aktiver werden“

Ob etwas in einem Dorf oder einer Stadt gebraucht werde, liege daran, ob die Einwohnerinnen und Einwohner vor Ort es nutzten. Ein positives Beispiel dafür sei, wie der Sportverein Zorge es allein geschafft habe den Sportplatz zu sanieren. „Wir als Kommune waren dort nur Geldgeber , der Verein hat alles selbst gemacht“, zeigte sich Christopher Wagner erfreut.

„Das Thema hat also viele Facetten und vor allem bedeutet es, dass wir als Dorfgemeinschaft aktiver werden müssen. Das müssen wir klar festhalten“, fasste Siegfried Gorlt die Erkenntnisse zusammen. Dem stimmte auch Wolfgang Granatowski zu. Es gehe darum, die Kontakte zu nutzen, um positives in der Zukunft zu bewirken. Beide dankten auch noch einmal für die Unterstützung die sie als Organisatoren des Bürgerbegehrens erhalten hätten und für die vielen Meinungen und Eindrücke, die sie beim Sammeln der Unterschriften erworben haben.