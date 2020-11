Rat stoppt Bemühungen, das Kurhaus Wieda zu verkaufen

Die „sofortige Beendigung der Verkaufsbemühungen und Diskussionen zum Objekt Kurhaus durch Verwaltung und Gemeinderat“ fordert ein Antrag des Ortsrates Wieda, der bei der jüngsten Sitzung des Rates der Gemeinde Walkenried diskutiert wurde. Die knappe Mehrheit des Gremiums sprach sich für den Antrag aus.

Diesen stellte Klaus-Erwin Gröger (CDU) zunächst vor. Der Verkauf von Gemeinde-Eigentum – in diesem Fall des Kurhauses in Wieda – sei möglich, wenn es etwa wirtschaftliche Gründe gebe. „Die Prüfung hat aber noch nicht stattgefunden.“ Der Ortsrat sehe Chancen, das Kurhaus „trotz der hohen Betriebskosten wieder aufleben lassen zu können“. Dazu seien Fördermittel, das Einbringen der Vereine und Eigenleistungen nötig. Gröger forderte, zu prüfen, welche Fördermöglichkeiten es gebe. Diese sollten dann eruiert werden, ehe Maßnahmen für das Gebäude beschlossen würden.

Zukunft des Kurhauses ist weiterhin ungewiss

Er könne das Anliegen zwar verstehen, sehe aber keinen Grund für den Antrag des Ortsrates, sagte Herbert Miche (BLW). Das Prüfen von Fördermöglichkeiten „hätte doch schon geklärt sein können“. Wenn jetzt noch lange gewartet wird, verärgere das sicherlich mögliche Interessenten. Miche bemerkte: „Das Kurhaus kostet auch in Zukunft viel Geld. Es ist und bleibt unwirtschaftlich.“

Gröger sagte, es sei wichtig, die Wohnung in dem Gebäude zu vermieten. Außerdem müssten Räume zum Beispiel für Büros oder Massagepraxen angeboten werden, um die Gesamtkosten des Kurhauses zu minimieren. Es sei die einzige Versammlungsstätte im Ort.

In den vergangenen Jahren wurde eine halbe Million Euro in das Gebäude investiert

40 Jahre lang sei nicht in das Kurhaus investiert worden, so Gröger. In den vergangenen Jahren sei dann eine halbe Million Euro in das Gebäude gesteckt worden – „dieses Geld dürfen wir doch nicht wegschmeißen.“ Er forderte zudem, damit alle die Fakten kennen, dass die Wirtschaftlichkeit untersucht werden solle.

Darüber zeigte sich Verwaltungschef Christopher Wagner „verwundert“: „Sie alle“, sagte er den Ratsmitgliedern, „haben sich damit bereits beschäftigt“, wissen etwa um das Bereitstellen von finanziellen Mitteln. Mehr über die Wirtschaftlichkeit zu wissen gebe es nicht.

Er merkte an, dass es in der kleinen 4.300-Einwohner-Gemeinde unter anderem ein Freizeitzentrum und ein Dorfgemeinschaftshaus gebe. Alles müsse unterhalten werden. Es wäre schade, wenn überall nur ein bisschen und nicht vernünftig investiert werden könnte.