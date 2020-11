Bad Sachsa: Täter beschädigen Werbebanner zur Bürgermeisterwahl

Unbekannte haben ihr Unwesen in Ortsteilen von Bad Sachsa getrieben und im Zeitraum vom 12. bis 19. Oktober drei Werbebanner zur Bürgermeisterwahl beschädigt. Das teilt die Polizei mit. Die beschädigten Banner waren in der Langen Straße in Neuhof, in der Lindenstraße in Steina und in der Dorfstraße in Tettenborn befestigt. Das Motiv für die Taten sowie die genaue Schadenshöhe sind unbekannt.

Es handelt sich um Werbebanner des Kandidaten Daniel Quade. Dieser teilt mit, dass mittlerweile weitere Banner in der Kommune zerstört, beschmiert oder geklaut wurden. Die fünf Banner haben einen Wert von insgesamt 600 Euro.

Diskreditierende Gerüchte

Mit der Sachbeschädigung könne er leben, teilt Quade mit. Jedoch wurde auch seine Familie durch Schmierereien hineingezogen, diskreditierende Gerüchte verbreitet. „Das überschreitet bei weitem eine rote Linie.“

Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Bad Sachsa unter Telefon 05523/95279-0 entgegen. pol/son