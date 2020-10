Ein besonderes Wiedersehen nach 81 Jahren

Ahnenforschung gehört seit über einem viertel Jahrhundert zum großen Hobby unserer Familie, zunächst waren es die Eltern die sich mit diesem Thema beschäftigten. Später habe ich die Forschungen weiterbetrieben und den mütterlichen Teil der Tettenborner Familie Eilhardt oder Eilert, welche zu der ältesten Familien in Tettenborn gehört, nachweislich seit dem Jahr 1640 und hier ansässig, fortgeführt. Zum Abschluss der Arbeit soll eine Eilhardt beziehungsweise Eilert-Familienchronik entstehen. Dazu gehören neben den Geburts- und Sterbedaten, den ausgeübten Berufen auch Fotos von Familienangehörigen. Hier war der Ansatz über die Grenzen des Dorfes hinaus zu gehen.

Bei der Suche nach einem Einschulungsfoto der Mutter, begab ich mich als Ortsheimatpfleger, Ortschronist und Ahnenforscher aus Tettenborn in das letzte Jahrhundert, in die Zeit meiner Großeltern, den 1930er-Jahren. Deutschland hatte immer noch mit den Folgen der Weltwirtschaftskrise zu kämpfen und um Geld für die kleine Familie zu verdienen, arbeitete mein Großvater als Zimmermann von 1930 bis 1936 bei zwölf Arbeitgebern des Bauhandwerks. Während dieser Zeit entstand auch die Wasserleitung und Wasserversorgung der Südharzgemeinde aus dem Wasserstauwerk im Steinatal, bei der er mitarbeitete.

Arbeitsstelle wechselte

Das ständige Wechseln der Arbeitsstelle sollte im Juli 1936 sein Ende haben. Mein Großvater Karl Eilhardt, fing als Zimmermann bei einem der damals größten deutschen Bauunternehmen, der Beton- und Monierbau AG in Kassel an. Die ersten zwei Jahre waren durch wechselnde Großbaustellen zwischen Kassel und Hannover geprägt. Das hieß immer wieder, arbeiten fern von Ehefrau Paula und zunächst der ersten Tochter Thea.

Werner Kamp reiste nach Tettenborn, um gemeinsam mit der Familie Eilhardt über alte Zeiten zu sprechen. Foto: Archiv Burkhard Schmidt / Privat

Im April 1938 begann dann das Reichsverkehrsministerium mit der Umsetzung eines Stichkanals vom Mittellandkanal in das neu entstandene Industriegebiet von Salzgitter. Geplant und umgesetzt wurde der Plan für den Zugang an das neu geschaffene Hüttenwerk Herman Göring in Salzgitter, der heutigen Salzgitter-Mannesmann AG. Für die Menschen entlang der Wasserstraßen begann eine bewegte Zeit.

3.500 Arbeiter waren vor Ort

Neben den zahlenmäßig und großen Baumaschinen für den Kanalbau kamen auch ca. 3.500 Arbeiter in das Gebiet westlich von Braunschweig. Die einfachen Arbeiter welche aus vielen deutschsprachigen europäischen Gebieten kamen, lebten in Wohnbaracken. Die Vorarbeiter, Schalmeister und Ingenieure durften in Privatunterkünften wohnen, sie hatten das Privileg in der Nähe der Baustelle mit der eigenen Familie zu leben. So durfte auch mein Großvater als Zimmerpolier sich eine Privatunterkunft suchen.

Nach der Eingewöhnungsphase auf der Großbaustelle, holte er seine Frau Paula und inzwischen auf zwei Töchter Thea und Gisela angewachsene Familie nach. Die junge Familie fand 1938 eine möblierte Wohnung in Wahle bei Familie Kamp, heute ein Stadtteil von Vechelde. Aus der Zeit in Wahle gab es lediglich nur noch zwei Fotos. Auf einem der Fotos waren die Familie Kamp mit Sohn Werner sowie meiner Großmutter Paula mit ihren beiden Töchtern.

Erster Versuch scheitert

Bereits vor zehn Jahren wurde ein Versuch unternommen, Kontakt mit einem Heimatforscher zu bekommen, es blieb jedoch beim Versuch. Aus welchen Gründen auch immer, kam es zu keine Kontaktaufnahme zwischen Wahle und Tettenborn.

Im Sommer diesen Jahres unternahm ich einen erneuten Versuch, der dann binnen weniger Wochen sehr erfolgreich werden sollte. Das erhoffte Einschulungsfoto meiner Mutter von 1939 konnte leider nicht mehr ausfindig gemacht werden. Trotz den intensiven Nachforschungen des dortigen Ortsheimatpflegers Dr. Hoppenworth.

Telefonat bringt den Durchbruch

Eines Abends klingelte das Telefon und es meldete sich ein Herr Kamp. Dabei handelte es sich, wie meine Mutter immer erzählte, um „Werni“, dem jüngsten Sohn der Familie Kamp, der ein Jahr älter als sie war. Nach unvorstellbaren 81 Jahren kam der erste Kontakt zu der damaligen Familie zustande, die Freude auf beiden Seiten war groß.

Viele der damaligen Vermieter berichteten, dass sie nach 1945 immer wieder in Kontakt mit den ehemaligen Mitarbeitern der beteiligten Baufirmen standen. Trotz des guten Verhältnisses beider Familien war es in unserem Fall nicht so.

Familie und Vermieter in Vechelde. Foto: Archiv Burkhard Schmidt / Privat

Der Grund lag in den nachfolgenden Ereignissen des Krieges. Mein Großvater fiel 1944 in Russland und meine Oma zog mit ihrem zweiten Ehemann in die Nähe von Frankfurt, die beiden zwischenzeitlich erwachsenen Töchter blieben im Südharz.

Nachforschungen blieben erst erfolglos

Trotz der emsigen Nachforschungen des Ortsheimatpflegers Dr. Hoppenworth, konnte bisher kein Schulfoto ausfindig gemacht werden. Von der damaligen Schulklasse meiner Mutter leben auch nur noch neun Mitschüler.

Doch zur großen Freude, fragte der Sohn der Familie Kamp nach, ob er nach Tettenborn kommen dürfte. Obwohl man sich zunächst nur noch anhand eines Fotos an die damalige Zeit erinnern konnte war es ein netter Nachmittag in Tettenborn. Es kamen alte Erinnerungen auf, wie sah es damals auf dem Grundstück aus, wo lebten die beiden Familien. Wo war die Schule, wer wohnte gegenüber der Mietwohnung, wo wurde die Milch geholt und vieles andere mehr.

Zurück in die Zeit der Bauarbeiten des Stichkanals von Salzgitter. Nach der Eröffnung des Kanals im Januar 1940 wurde mein Großvater von der Baustelle abgezogen und im Februar 1940 zunächst in eine Artillerieeinheit nach Braunschweig eingezogen, ab 1944 wurde er dann berufsbezogen in ein Straßenpionierbataillon versetzt und erlag im August 1944 seinen schweren Verletzungen in Russland. Bereits im zweiten Schuljahr meiner Mutter, zog meine Oma mit den beiden Kindern wieder in den Südharz.

Weg führte nach Neuhof

Inwieweit der begonnene Krieg hier eine Rolle spielte, ist nicht mehr zu recherchieren. Zunächst zog man in das mütterliche Elternhaus nach Neuhof, wo meine Mutter ein weiteres Jahr zur Schule ging und kam dann im dritten Schuljahr zurück nach Tettenborn.

Zwischenzeitlich wurden meine sozialdemokratisch eingestellten Urgroßeltern politisch vom verwandten Bürgermeister unter Druck gesetzt, die Wohnung meiner Großeltern an ausgebombte Familien aus den Großstädten zu überlassen.

Trotz der vielen Schicksalsschläge die man während seines Lebens erleben musste, gibt es immer wieder schöne Zeiten. Daher kam dann auch die Frage von Werner Kamp, ob man ein solch schönen Tag in Tettenborn bald mal wiederholen könne um über vergangene Zeiten sich auszutauschen.

Alte Fotos nicht wegwerfen

Bei all den Arbeiten um die Heimat- und Familienforschung muss man immer daran appellieren, bevor alte Fotos und Unterlagen in die „Blaue Tonne“ geschmissen werden, den Kontakt zum Ortsheimatpfleger zu suchen. Damit entstehen wieder neue Projekte, entweder ist es der historische Ortsrundgang durch Tettenborn mit seinen vielen Tafeln oder der zum Jahresende fertiggestellte Dorfkalender.