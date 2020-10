Ein neues Bad nach 46 Jahren

Endlich ist es soweit: Nach längerer Bauphase konnte der DRK-Kindergarten sich nun über die Fertigstellung des neuen Sanitärbereichs freuen. Trockenbauer, Glaser, und nicht zu vergessen Sanitärinstallateure arbeiteten viele Stunden, um für die Kinder ein Wohlfühlbad entstehen zu lassen. „Nach 46 Jahren Altbaubad ist die Modernisierung eine wirkliche Freude für Mitarbeiterinnen und Kinder“; fasst Kirsten Grohmann vom DRK-Team zusammen.

Baubeginn im Mai

Nach Ausschüttungen finanzieller Mittel durch die Stadtverwaltung Bad Sachsa konnte der Umbau Ende Mai beginnen. Ein Sanitärcontainer wurde ersatzweise angeliefert und auf dem Hof vor der Einrichtung platziert.

Der Abladevorgang fand bei den Kindern großes Interesse. Sie konnten miterleben, wie Dinge des Lebens funktionieren und das es Alternativen für Notwendiges gibt. Anfangs war die neue Situation noch ungewohnt. Doch nach einiger Zeit suchten sie ganz automatisch den Weg zum Container.

Hygienekonzept funktionierte

In der Corona-Zeit kein ganz einfaches Unterfangen, da ein Hygienekonzept eingehalten werden musste so gut es für die Kleinen möglich war. Aber die Umgewöhnung fiel den Kindern nicht schwer. Ganz im Gegenteil. Jedes von ihnen zeigte was in ihm steckt und wie gut das vermehrte Händewaschen in Routine überging.

Während des täglichen Baulärms hielten sich Kinder und Betreuerinnen bei herrlichem Wetter in dieser Zeit draußen im Außengelände auf oder gingen spazieren.

Verwaltung ist zufrieden

Seit kurzem sind die Bauarbeiten abgeschlossen und der Container wurde abgeholt. Alle staunten nicht schlecht als sie das neue Bad betraten. Neugierig schauten sie sich um und probierten alles interessiert aus. Anfangs zeigte sich so manches Kind auf dem Weg ins neue Bad irritiert und sie drifteten vereinzelt vom eigentlichen Weg ab. Selbst die Jüngsten tauschten die Windel gegen den Gang zur Minitoilette.

Auch Antje Weick, Leiterin des Kinderbüros, sowie ihr Ehemann Uwe Weick, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Bad Sachsa, zeigten sich zufrieden bei ihrem Besuch im Kindergarten. Dabei warfen sie einen Blick ins neue Badezimmer und zeigten ihre Begeisterung über das Endergebnis. Erst auf der jüngsten Sitzung des Jugendausschuss erklärte Uwe Weick, dass die Sanierung mehr als gelungen, ein nahezu völlig neuer Kindergarten insgesamt entstanden sei. Nach der offiziellen Besichtigung war man sich einig, der Umbau hat sich gelohnt.

Kleine Geschenke überreicht

Für Groß und Klein hatten sie Überraschungen im Gepäck, welche sie dem Team überreichten. Zu einem späteren Zeitpunkt bekam jedes Kind eine Badeente geschenkt, worüber sich jedes freute.