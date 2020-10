Zwei Feuerwehrfahrzeuge, Rettungswagen und Notarzt waren am Donnerstagmorgen in Neuhof bei einem Unfall im Einsatz.

Eine Verletzte, erheblicher Sachschaden und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Harzstraße/Lange Straße/Neuhöfer Straße in Neuhof. Was war passiert?

Der 67-jährige Fahrer eines VW-Busses hatte dabei gegen 7.40 Uhr die Vorfahrt einer 29-Jährigen übersehen. Der Mann aus Bamberg fuhr von Branderode kommend in die Kreuzung ein, obwohl die Frau die Harzstraße in Richtung Kutzhütte befuhr. Ersthelfer waren vor Ort. Foto: Thomas Kügler / HK Trotz eines Ausweichmanövers berührte der Suzuki Swift der Frau den VW-Bus im hinteren Bereich. Dort wurde der Wagen erheblich beschädigt. Am Suzuki wurde links der komplette Kotflügel abgerissen. Dabei löste der Airbag aus. Feuerwehr befreit Verletzte Die Frau musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt einen Schock und wurde mit Verdacht auf mehrere Brüche in das Herzberger Krankenhaus gebracht. Der Mann aus Bamberg und seine Mitfahrer blieben unverletzt. Am Suzuki entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Kreuzung mehr als eine Stunde lang gesperrt.