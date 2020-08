Zu einem Flächenbrand kam es aus bislang unbekannten Gründen an der Burgruine Sachsenstein.

Bad Sachsa. Beim Weg zum Einsatz in unwegsamen Gelände erwies sich der Unimog der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa als Glücksgriff.

Feuer an der Burgruine Sachsenstein – Ursache ist unbekannt

Keine Ruhe am Sonntag, sondern schweißtreibende Arbeit in unwegsamen Gelände gab es für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa. Ein aufmerksamer Anwohner hatte eine Rauchwolke in Höhe der Burgruine Sachsenstein gegen 15 Uhr bemerkt – und die Brandschützer alarmiert. Vor Ort stellte es sich als Flächenbrand heraus – und wie gut es ist, dass die Wehr noch über einen Unimog verfügt.

Unimog kann da helfen, wo normale Fahrzeuge keinen Weg finden

Durch die Rauchentwicklung konnten die Feuerwehrmitglieder den Bereich schnell ausfindig machen, so dass schnell eingegriffen werden konnte. Eine Fläche von etwa 15 Quadrametern des Waldbodens stand bereits in Flammen, als sie eintrafen. Bei dem Einsatz erwies sich gerade der Unimog, ein kleines geländegängiges Einsatzfahrzeug der Ortswehr als äußerst nützlich, da die Zufahrt zu dem Bereich durch die zugewachsenen Waldwege für die größeren Einsatzfahrzeuge unmöglich war. Am Ende konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Im Einsatz befand sich die Feuerwehr Bad Sachsa mit insgesamt fünf Einsatzfahrzeugen sowie ein Funkstreifenwagen der Polizeidienststelle Bad Lauterberg. dx