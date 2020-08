Wegen Corona: White Dinner in Bad Sachsa ist abgesagt

Auf dem Dach dem Schmelzteich wurde das 4. White Dinner in Bad Sachsa gefeiert. In diesem Jahr muss die Veranstaltung ausfallen.

Stilvoll genießen, Freunde treffen, nette Gespräche führen und auch Livemusik vom Flügel genießen – all dies konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim White Dinner in vergangenen Jahren. Die Auflage 2020 war an diesem Samstag geplant, doch aufgrund der Corona-Pandemie wird die große Party in weiß auf dem Damm des Schmelzteich ausfallen.

„Das White Dinner steht für ungezwungenen Spaß und Lebensfreude, dies ist in der aktuellen Situation nur schwer möglich bzw. umzusetzen“, erklärt Organisatorin Dorota Schmidt auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber sie lässt die Hoffnung für ein Comeback der Veranstaltung offen: „Nächstes Jahr, falls wir alles, mehr oder weniger überstanden haben – plane ich wieder ein White Dinner.“