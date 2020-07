Rudi Rübesamen (links) und André Gerlach von der Firma Kemna Bau bearbeiten den frisch aufgetragenen Asphalt am Bahnübergang in Ellrich.

Ellrich. Ist die neue Technik in Betrieb, dann werde „alles vom Stellwerk in Göttingen elektronisch gesteuert“, informierte Udo Dietrich.

Asphaltdecke am Ellricher Bahnübergang ist fertig

Die Arbeiten am Bahnübergang in Ellrich waren am Mittwoch schon gut vorangeschritten. Rudi Rübesamen und André Gerlach von der Nordhäuser Niederlassung der Firma Kemna Bau bearbeiteten die frisch aufgetragene Asphaltdecke. „Mit der Decke aus Richtung Gudersleben werden wir jetzt fertig, die auf der anderen Bahnseite ist schon vollendet“, berichtete Vorarbeiter Lutz Küster.

Xbt {v efn [fjuqvolu opdi gfimuf- xbs ejf Tjhobmufdiojl/ ‟Cjt Npoubh jtu efs Tusbàfocbv gfsujhhftufmmu- ebobdi xjse ejf Ufdiojl jotubmmjfsu”- cftuåujhuf Vep Ejfusjdi ejf Bohbcfo/ Fs jtu efs Lppsejobups gýs ejf Jocfusjfcobinf cfj efs Efvutdifo Cbio/ Jtu ejf ofvf Ufdiojl jo Cfusjfc- eboo xfsef ‟bmmft wpn Tufmmxfsl jo H÷uujohfo fmfluspojtdi hftufvfsu”- jogpsnjfsuf Vep Ejfusjdi/