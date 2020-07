Kein Wasser wird es am 15. Juli für einige Zeit geben.

Bad Sachsa. Die Stadtwerke Bad Sachsa wollen einen Rohrbruch reparieren - und müssen das Wasser am 15. Juli abstellen. Folgende Bereiche sind betroffen.

In Bad Sachsa: Wasserversorgung wird unterbrochen

Hausbesitzer aufgepasst: Aufgrund von wichtigen Unterhaltungsarbeiten am Trinkwasserleitungsnetz im Bereich Schillerstraße/Schachtberg in Bad Sachsa muss die Trinkwasserversorgung am Mittwoch, dem 15. Juli, etwa zwischen 9.30 und 16 Uhr vorübergehend eingestellt werden. Betroffen ist die Schillerstraße, der Nikolausgrund und die Schachtbergstraße 1-16. Dies teilen die Stadtwerke Bad Sachsa mit.

Kann zu Eintrübungen beim Wasser kommen

Geplant ist die Reparatur eines Rohrbruches sowie der Austausch von zwei Unterflurhydranten.

Nach den Arbeiten kann es vereinzelt zu Eintrübungen und Lufteinschlüssen im Versorgungsgebiet kommen. Die Verantwortlichen der Stadtwerke Bad Sachsa bitten um Verständnis für die Arbeiten.