Wo sich das Kloster Walkenried in Luft aufgelöst hat

In Luft aufgelöst – am 5. Juli , dem Harzer-Kloster-Sonntag bietet das Zisterziensermuseum Kloster Walkenried Freiluft-Rundgänge zu einem besonderen Thema an. Interessierte können bei den Führungen um 10.30 Uhr sowie um 14 Uhr von der gotischen Architektur der heute noch zu großen Teilen erhaltenen Klosteranlage faszinieren lassen.

Führungen erfolgen barrierefrei

Die Besucherinnen und Besucher können erleben, was sich im Laufe der langen Zeit der klösterlichen Nachnutzung baulich „in Luft aufgelöst hat“ – und welche Spuren davon bei genauem Blick vor Ort oder im Zisterziensermuseum noch sichtbar sind. Die weitestgehend barrierefreien Führungen eignen sich für alle Generationen. Dabei ist der Erkundungsgang durch das Museum inmitten der historischen Mauern während der Öffnungszeiten jederzeit möglich.

Im Anschluss sind Interessierte eingeladen, ihre Entdeckungen rund um die Klosteranlage im Garten des Klostercafé ausklingen zu lassen. Suppen, Kaffee, Kuchen und Torten stehen jedenfalls bereit